Владивосток первым увидит первую в мире трансграничную канатную дорогу

На Восточном экономическом форуме представят макет дороги через Амур между Россией и КНР

Участники Восточного экономического форума (ВЭФ), который будет проходить во Владивостоке 2-3 сентября, первыми увидят прообраз первой в мире трансграничной канатной дороги, которая свяжет Россию и Китай в районе городов Благовещенск и Хэйхэ.

«Готовится макет с подсветкой и элементами и выводом информации на плазменный экран. На панели предполагается демонстрация видеофильма «Золотая миля и размещение информации о туризме в Амурской области», - сообщила пресс-служба региона.

Досье «Золотого рога»: Cтроительство первой в мире трансграничной канатной дороги может начаться до конца года. Власти Приамурья также ведут переговоры с Фондом развития Дальнего Востока, российскими и зарубежными компаниями об их участии в создании на набережной Благовещенска туристско-развлекательной зоны «Золотая миля», которая будет включать большую гостиницу с возможностью проведения конгрессов и крупных форумов, торговые и культурные центры. Реализовав эти проекты власти Приамурья рассчитывают увеличить приток китайских туристов с 70 тыс. до 1 млн человек в год. В 2015 году Амурская область заняла третье место в России по притоку туристов из КНР, уступив лишь Москве и Приморскому краю.

II Восточный экономический форум пройдет 2-3 сентября во Владивостоке. Планируется участие не менее 2,4 тыс. человек, ожидаются делегации из Китая, Японии, Южной Кореи, Индии, Вьетнама, Австралии, США, Сингапура и других стран. Первый ВЭФ прошел в сентябре 2015 года.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток