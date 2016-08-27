www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.22 р. 100 JPY: 63.69 р.
EUR: 73.21 р. 10 CNY: 97.73 р.
Индексы ( )

1992,07 | -0,23%

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Новости
ВЭФ
Распечатать

Владивосток первым увидит первую в мире трансграничную канатную дорогу

27 Августа 2016, 09:43 | Дальний Восток

На Восточном экономическом форуме представят макет дороги через Амур между Россией и КНР

Участники Восточного экономического форума (ВЭФ), который будет проходить во Владивостоке 2-3 сентября, первыми увидят прообраз первой в мире трансграничной канатной дороги, которая свяжет Россию и Китай в районе городов Благовещенск и Хэйхэ.

«Готовится макет с подсветкой и элементами и выводом информации на плазменный экран. На панели предполагается демонстрация видеофильма «Золотая миля и размещение информации о туризме в Амурской области», - сообщила пресс-служба региона.

Досье «Золотого рога»: Cтроительство первой в мире трансграничной канатной дороги может начаться до конца года. Власти Приамурья также ведут переговоры с Фондом развития Дальнего Востока, российскими и зарубежными компаниями об их участии в создании на набережной Благовещенска туристско-развлекательной зоны «Золотая миля», которая будет включать большую гостиницу с возможностью проведения конгрессов и крупных форумов, торговые и культурные центры. Реализовав эти проекты власти Приамурья рассчитывают увеличить приток китайских туристов с 70 тыс. до 1 млн человек в год. В 2015 году Амурская область заняла третье место в России по притоку туристов из КНР, уступив лишь Москве и Приморскому краю.

II Восточный экономический форум пройдет 2-3 сентября во Владивостоке. Планируется участие не менее 2,4 тыс. человек, ожидаются делегации из Китая, Японии, Южной Кореи, Индии, Вьетнама, Австралии, США, Сингапура и других стран. Первый ВЭФ прошел в сентябре 2015 года.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Автор: Ольга Добролюбова
Теги: дорога  китай  туризм 






Новости раздела






Loading...


Loading...


Комментарии

  • Второй фронт11:32, 27.08.2016#

    Опоздали, Владивосток давно катается по канатной дороге с Чуркина в центр, построенной Копылой.

  • jasmineaim13:54, 29.08.2016#

    Want to learn how to trade effectively? Google Superior Trading System.

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно


MarketGidNews

© ОАО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Адрес
690600, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: reklama@zrpress.ru

Отдел маркетинга
и распространения
Тел./факс: (4232) 45-66-27
E-mail: podpiska@zrpress.ru