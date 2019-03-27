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Еще одному бывшему дальневосточному мэру грозит тюрьма
В худшем случае ему грозит 7 лет лишения свободы
Следственный комитет РФ по Еврейской автономной области возбудил уголовное дело в отношении экс-мэра Биробиджана Евгения КОРОСТЕЛЕВА. Бывшему чиновнику инкриминируют злоупотребление должностными полномочиями, совершенное главой органа местного самоуправления (ч. 2 ст. 285 УК РФ).
Часть 2 ст. 285 УК РФ предусматривает наказание штрафом в размере от 100 до 300 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
Как установлено следствием, г-н Коростелев, «вопреки интересам службы, из личной заинтересованности, воспользовавшись своими должностными полномочиями, обеспечивал реализацию незаконной схемы по освоению бюджетных денежных средств в сумме 44,7 млн рублей, выделенных на реализацию Государственной программы «Развитие образования». Незаконные действия главы города привели к существенному нарушению прав и законных интересов граждан и организаций, охраняемых законом интересов общества и государства».
В настоящее время следственной группой в составе сотрудников отдела по расследованию особо важных дел следственного управления проводятся следственные действия, в том числе, допрос подозреваемого.
Уголовное дело возбуждено по материалам органов прокуратуры Еврейской автономной области.
Евгений Коростелев возглавил администрацию Биробиджана в 2015 году, в марте 2019 года ушел в отставку.
Юрий РОГОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Фото eaomedia.ru
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