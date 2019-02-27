"Ростелеком" подключил Южные Курилы к высокоскоростному интернету

Жители островов вовсю подключаются к тарифным планам, которые идентичны действующим на Сахалине

ПАО «Ростелеком» ввело в эксплуатацию подводную волоконно-оптическую линию связи (ВОЛС) «Сахалин - Южные Курилы», строительство которой позволило обеспечить высокоскоростным интернетом города Курильск (остров Итуруп), Южно-Курильск (остров Кунашир) и села Крабозаводское и Малокурильское (остров Шикотан).

«В ходе проекта «Ростелеком» проложил в сейсмоопасном районе со сложными климатическими условиями сотни километров подводного оптического кабеля по дну Охотского моря и множество наземных линий связи на Курилах, установил и смонтировал основное технологическое оборудование. Кроме того, мы полностью подготовили прибрежную телекоммуникационную инфраструктуру на островах: заменили старые сети в Курильске, Южно-Курильске и Крабозаводском на современные оптические», - сказал в ходе церемонии открытия линии президент ПАО «Ростелеком» Михаил ОСЕЕВСКИЙ.

Строительство волоконно-оптической линии связи пропускной способностью 40 Гбит в секунду осуществлялось в рамках федеральной целевой программы развития Курильских островов на 2016-2025 годы. 25 декабря 2018 года линия была запущена в тестовом режиме, в начале февраля этого года жители островов смогли начать подключаться к тарифным планам, которые идентичны действующим на Сахалине.

Исполнителем проекта выступал «Ростелеком», который в предыдущие годы подключил к единой сети электросвязи России Сахалин, Камчатку и Магадан. Финансирование проекта осуществляется за счет средств федерального бюджета (2,7 млрд рублей) и «Ростелекома» (600 млн рублей). Подрядчиком строительства подводной части ВОЛС выступала китайская Huawei. Общая протяженность линии связи составляет около 850 км.

В церемонии открытия линии участвовали специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей ИВАНОВ, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин НОСКОВ, глава «Ростелекома» Михаил ОСЕЕВСКИЙ и врио губернатора Сахалинской области Валерий ЛИМАРЕНКО.

Полноценная коммерческая эксплуатация линии начнется к концу первого квартала текущего года после того, как будут оформлены разрешительные документы.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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