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Китай, Япония и Южная Корея делят дальневосточные ресурсы
По итогам 2016 года внешнеторговый оборот через таможни ДВТУ составил $19,4 млрд
Дальневосточное таможенное управление (ДВТУ) в 2016 году увеличило перечисления в федеральный бюджет по сравнению с 2015 годом на 7,3%, до 176,1 млрд рублей, сообщил на брифинге во Владивостоке, начальник ДВТУ Юрий ЛАДЫГИН. Годовой план при этом был перевыполнен на 2,8%.
В то же время стоимость товарооборота за год сократилась на 6,5%.
По итогам 2016 года внешнеторговый оборот через таможни ДВТУ составил $19,4 млрд, что на 6,7% меньше, чем в 2015 году. В том числе стоимость импорта составила $11,1 млрд (рост на 2% к 2015 году), экспорта – $8,4 млрд (-15,8%). Основными контрагентапми по прежнему выступают Китай (37,4%), Япония (22,1%) и Южная Корея (21,2%). Рост оборота с Китаем в стоимостном объеме в прошлом году составил 5,7%, а вот товарооборот с Японией уменьшился почти на 28%, сказал Юрий Ладыгин.
Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
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