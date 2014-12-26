www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.23 р. 100 JPY: 57.22 р.
EUR: 73.71 р. 10 CNY: 95.5 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Новости
Энергетика
Распечатать

Компания братьев Ротенбергов построит первую очередь Сахалинской ГРЭС-2

26 Декабря 2014, 18:57 | Дальний Восток

"ТЭК Мосэнерго" предложила выполнить работы за 30 млрд рублей

ОАО "ТЭК Мосэнерго" (Москва, подконтрольно братьям Аркадию и Борису РОТЕНБЕРГАМ), выиграло в конкурсе "РАО ЭС Востока" (входит в группу "РусГидро") на выбор генподрядчика на строительство первой очереди Сахалинской ГРЭС-2.

В конкурсе также приняли участие ОАО "ГлобалЭлектроСервис" (входит в группу "Сумма" Зявудина МАГОМЕДОВА), ОАО "ВО "Технопромэкспорт" и ЗАО "Энергоремонт".

"ТЭК Мосэнерго" предложила за выполнение работ 29,999 млрд рублей с НДС при стартовой (предельной) цене конкурса 30 млрд 236 млн руб.

Таким образом, отмечает "РАО ЭС Востока", экономия в ходе открытых конкурсных процедур составила 237 млн рублей.

Выбор генподрядчика знаменует начало активной фазы строительства первой очереди Сахалинской ГРЭС-2. По условиям договора ОАО "ТЭК Мосэнерго" берет на себя обязательства по разработке рабочей документации, выполнению строительно-монтажных и пуско-наладочных работ, поставку основного и вспомогательного оборудования.

Сахалинская ГРЭС-2 - один из четырех проектов инвестиционной программы "РусГидро" по строительству новых энергообъектов на Дальнем Востоке, реализуемых с привлечением денег из госбюджета (на четыре станции выделено 50 млрд рублей).

По проекту уже получены положительные заключения ФАУ "Главгосэкспертиза России" на техническую и сметную части проектной документации.

В  то же время строительство Сахалинской ГРЭС-2 может завершиться не в 2016 году, как планировалось, а в 2017 году.

В ходе заседания коллегии Счетной палаты гендиректор "РАО ЭС Востока", член правления "РусГидро" Сергей ТОЛСТОГУЗОВ отметил, что "имеются риски переноса срока строительства Сахалинской ГРЭС-2 в связи с тем, что все разрешительные документы для начала строительства получены только в конце 2014 года, а проектные сроки строительства составляют 43 месяца".

Предполагается, что установленная электрическая мощность первой очереди Сахалинской ГРЭС-2 составит 120 МВт, тепловая - 15 Гкал/ч. Годовая выработка будет достигать 840 млн кВт.ч. В рамках первой очереди будет выполнено строительство внутриплощадочной инфраструктуры для последующих очередей станции, суммарная мощность очередей станции составит 330 МВт. Станция будет работать на угле.

Олег КЛИМЕНКО, ZRPRESS.RU

Автор: Олег Клименко
Теги: "РАО ЭС Востока"  аркадий ротенберг  Сахалин  конкурс 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru