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Компания братьев Ротенбергов построит первую очередь Сахалинской ГРЭС-2
"ТЭК Мосэнерго" предложила выполнить работы за 30 млрд рублей
ОАО "ТЭК Мосэнерго" (Москва, подконтрольно братьям Аркадию и Борису РОТЕНБЕРГАМ), выиграло в конкурсе "РАО ЭС Востока" (входит в группу "РусГидро") на выбор генподрядчика на строительство первой очереди Сахалинской ГРЭС-2.
В конкурсе также приняли участие ОАО "ГлобалЭлектроСервис" (входит в группу "Сумма" Зявудина МАГОМЕДОВА), ОАО "ВО "Технопромэкспорт" и ЗАО "Энергоремонт".
"ТЭК Мосэнерго" предложила за выполнение работ 29,999 млрд рублей с НДС при стартовой (предельной) цене конкурса 30 млрд 236 млн руб.
Таким образом, отмечает "РАО ЭС Востока", экономия в ходе открытых конкурсных процедур составила 237 млн рублей.
Выбор генподрядчика знаменует начало активной фазы строительства первой очереди Сахалинской ГРЭС-2. По условиям договора ОАО "ТЭК Мосэнерго" берет на себя обязательства по разработке рабочей документации, выполнению строительно-монтажных и пуско-наладочных работ, поставку основного и вспомогательного оборудования.
Сахалинская ГРЭС-2 - один из четырех проектов инвестиционной программы "РусГидро" по строительству новых энергообъектов на Дальнем Востоке, реализуемых с привлечением денег из госбюджета (на четыре станции выделено 50 млрд рублей).
По проекту уже получены положительные заключения ФАУ "Главгосэкспертиза России" на техническую и сметную части проектной документации.
В то же время строительство Сахалинской ГРЭС-2 может завершиться не в 2016 году, как планировалось, а в 2017 году.
В ходе заседания коллегии Счетной палаты гендиректор "РАО ЭС Востока", член правления "РусГидро" Сергей ТОЛСТОГУЗОВ отметил, что "имеются риски переноса срока строительства Сахалинской ГРЭС-2 в связи с тем, что все разрешительные документы для начала строительства получены только в конце 2014 года, а проектные сроки строительства составляют 43 месяца".
Предполагается, что установленная электрическая мощность первой очереди Сахалинской ГРЭС-2 составит 120 МВт, тепловая - 15 Гкал/ч. Годовая выработка будет достигать 840 млн кВт.ч. В рамках первой очереди будет выполнено строительство внутриплощадочной инфраструктуры для последующих очередей станции, суммарная мощность очередей станции составит 330 МВт. Станция будет работать на угле.
Олег КЛИМЕНКО, ZRPRESS.RU
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