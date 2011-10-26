Права начинающих водителей планируют ограничить

Лидер движения автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков готовит законопроект, ограничивающий права начинающих водителей. Именно они, по данным статистики, довольно часто нарушают ПДД.

Лысаков считает необходимым ввести в России правила, которые действуют в ряде других стран. Так, по его мнению, водителям-новичкам следует запретить ездить ночью, а также возить пассажиров. Кроме того, для начинающих водителей можно было бы ввести ограничения по мощности управляемого ими автомобиля.

Продвигать свой законопроект он надеется уже будучи депутатом. Сейчас Лысаков является кандидатом в депутаты от Народного фронта.

Между тем эксперты напомнили, что подобные ограничения в нашей стране уже были в 70-ые годы, однако это не принесло результатов, и запрет отменили, пишет газета «Маркер».