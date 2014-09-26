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Фонд развития Дальнего Востока возглавил бывший топ-менеджер РФПИ
В РФПИ он отвечал за инвестиции в здравоохранение, энергосбережение и сырьевой сектор
Наблюдательный совет Внешэкономбанка согласовал кандидатуру Алексея ЧЕКУНКОВА на должность гендиректора Фонда развития Дальнего Востока и Байкальского региона.
Как уже сообщал ZRPRESS.RU, 25 апреля этого года премьер-министр Дмитрий МЕДВЕДЕВ в ходе заседания правкомиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока поручил правительству и ВЭБу в течение месяца принять решение по нормальному функционированию фонда.
"Ликвидировать мы его не будем, потому что такой инструмент нам нужен. Есть субъективные причины, и в них нужно разбираться, но главное, что тот механизм принятия решений, который есть, даже относительно небольшого объема денег, заложенного в фонд, он не работает. Жду предложений в месячный срок от правительства и ВЭБа. Если этих предложений не будет, я приму решение сам, но тогда мне придется всех, кто этим занимался до сей поры, от этого направления работы отстранить", - заявил тогда премьер.
Фондом уже успели поруководить три менеджера. С момента его создания в ноябре 2011 года у руля встал Геннадий АЛЕКСЕЕВ. Он совмещал посты председателя правления и генерального директора, пока в сентябре 2012 года на эти позиции не был назначен директор дирекции государственно-частного партнерства ВЭБа Александр БАЖЕНОВ. Геннадий Алексеев тогда стал президентом Фонда и остался членом совета директоров. В январе 2013 года Фонд возглавил бывший глава ОАО "Уралкалий" Павел ГРАЧЕВ, отработавший до конца года. До назначения Чекункова врио гендиректора числился Евгений СИДОРЕНКО.
"Мы рассчитываем, что новый руководитель, имеющий, несмотря на его возраст, достаточно серьезный опыт работы и компетенции в инвестиционной сфере, работы в крупных инвестиционных компаниях, банках и в нашей дочерней структуре - Российском фонде прямых инвестиций, обеспечит работу этого фонда по его ключевым направлениям в соответствии с приказом министерства финансов, которым определяется целевой характер субсидий в размере 15 млрд рублей, которые перечислены в капитал этой компании", - цитирует председателя ВЭБ Владимира ДМИТРИЕВА Минвостокразвития.
Алексей Чекунков в 2011-2013 годах был директором, членом правления инвестиционного комитета в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ). В РФПИ Чекунков отвечал за инвестиции в здравоохранение, энергосбережение, сырьевой сектор, а также за Российско-китайский инвестиционный фонд. Ранее, в 2002-2003 году работал директором проектов в Инвестиционной группе "Алроса", где он участвовал в консолидации ряда золотодобывающих активов в Республике Саха (Якутия). В 2006-2009 году соосновал и был управляющим директором в инвестиционной компании Объединенная Золотая Компания (ОЗК), входившей в консорциум Альфа-Групп. В 2009-2011 годах, руководил собственной инвесткомпанией New Nations Capital, которая специализировалась на венчурных вложениях и инвестиционно-банковских услугах.
Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток
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