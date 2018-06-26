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Цены на авиабилеты для Дальнего Востока ниже не будут

26 Июня 2018, 10:28 | Дальний Восток

Обнуление ставки НДС для авиаперевозок на Дальний Восток поможет перевозчикам, но не пассажирам

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об установлении нулевой ставки НДС на авиаперевозки пассажиров и багажа при условии, что пункт отправления или пункт назначения располагается на территории Дальневосточного федерального округа, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Правда, даже в случае принятия положительного решения на ценообразовании это вряд ли скажется – всю дополнительную выгоду заберут себе авиакомпании.

В настоящее время НДС на внутренние авиаперевозки в России установлен в размере 10%. Для рейсов в Крым, Севастополь и Калининградскую область действует ставка 0%. Согласно внесенному законопроекту нулевая ставка НДС будет действовать для перелетов в ДФО до 1 января 2025 года.

Как говорится в финансово-экономическом обосновании к документу, сумма, подлежащая возмещению из федерального бюджета, составит не менее 8,6 млрд рублей в год. До 2018 года программы субсидирования авиаперевозок в Калининград, Крым и города Дальнего Востока были отдельными, но для возможности оперативного перераспределения средств было принято решение объединить их в одну программу.

По данным экспертов KPMG, для пяти из девяти субъектов ДФО авиация является безальтернативным видом транспорта, но развитие воздушных перевозок в регионе сдерживают высокие затраты авиакомпаний. При средней цене билета из Центральной России в ДФО 25,7 тыс. рублей в 2016 году расходы на одного пассажира составили 38 тыс. рублей. Доля непокрытых издержек перевозчиков достигает 47%.

В случае принятия закон вступит в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования, но не ранее 1-го числа очередного налогового периода по НДС.

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: авиабилеты  НДС  цены  госдума  субсидирование 



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