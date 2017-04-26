Дальнему Востоку объявлены дополнительные преференции в льготном кредитовании агропрома

Объем льготного кредитования АПК в 2017 году может быть удвоен – замглавы Минсельхоза Игорь Кузин

Министерство сельского хозяйства РФ выступает за увеличение объемов льготного кредитования агропромышленного комплекса в 2017 году практически в два раза, сообщил заместитель министра сельского хозяйства РФ Игорь КУЗИН на II международном инвестиционном форуме «Агро Дальний Восток и Сибирь 2017», проходящем во Владивостоке.

«Министерством сельского хозяйства в рамках корректировки федерального бюджета заявлена дополнительная потребность на льготное кредитование на 2017 год в размере 19 млрд рублей. Фактически нами заявлена дополнительная потребность фактически в том же объеме, который сейчас выделен. Сейчас – 21,3 млрд рублей. По нашим расчетам, требуется дополнительно 19 млрд рублей, чтобы как-то стабилизировать ситуацию в этом году», - сказал Игорь Кузин.

Он уточнил, что уже есть решение Минсельхоза, согласованное с правительством, что при распределении субсидий между регионами для регионов Дальнего Востока и Сибири будут применяться повышающие коэффициенты распределения выделяемых средств.

Минсельхоз также предлагает расширить категорию получателей льготного кредитования в агропроме за счет предприятий со среднесписочной численностью работников до 100 человек.

«В настоящее время получателями по льготному механизму являются только крестьянско-фермерские хозяйства. Предлагается отнести к малым формам, в соответствии с законом о малом и среднем предпринимательстве, предприятия и хозяйственные общества со среднесписочной численностью работников до 100 человек и с уровнем доходов не более 800 млн рублей», - сказал Игорь Кузин.

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото Ивана БЕЛОЗЕРОВА