Лондонский суд решает судьбу одного из крупнейших банков Дальнего Востока

Резидент спецрайона на острове Русский может остаться без контроля

Лондонский международный арбитражный суд решил, что совладелец банка «Восточный» («Восточный экспресс банк») Артем АВЕТИСЯН должен отказаться от попыток исполнения колл-опциона, что позволяло бы ему и его партнерам получить контроль над одним из крупнейших банков Дальнего Востока.

Согласно решению лондонского арбитража, инвестфонд Baring Vostok теперь имеет теперь право обратиться по этому поводу с иском к компании г-на Аветисяна «Финвижн холдингс», зарегистрированной на территории специального административного региона (САР) на острове Русский.

Арбитражный суд Амурской области объявил перерыв до 1 апреля в рассмотрении ходатайства «Финвижн холдингс» об аресте 9,99% акций банка «Восточный», на которые претендует бизнесмен в рамках исполнения опциона.

Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: На данный момент 51,62% акций банка «Восточный» принадлежит компании Evision Holdings, которая представляет интересы Baring Vostok. Бывшим собственникам Юниаструм банка принадлежит 40% банка: Артему Аветисяну - 32,02%, Шерзоду ЮСУПОВУ - 4,4%.

В феврале 2019 года по заявлению г-на Юсупова были арестованы несколько сотрудников Baring Vostok, в том числе основатель фонда Майкл КАЛВИ, которому вменяется особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, фигуранты причастны к хищению более 2,5 млрд рублей банка «Восточный». Свою вину г-н Калви не признает.

Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Фото ТАСС