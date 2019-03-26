Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Лондонский суд решает судьбу одного из крупнейших банков Дальнего Востока
Резидент спецрайона на острове Русский может остаться без контроля
Лондонский международный арбитражный суд решил, что совладелец банка «Восточный» («Восточный экспресс банк») Артем АВЕТИСЯН должен отказаться от попыток исполнения колл-опциона, что позволяло бы ему и его партнерам получить контроль над одним из крупнейших банков Дальнего Востока.
Согласно решению лондонского арбитража, инвестфонд Baring Vostok теперь имеет теперь право обратиться по этому поводу с иском к компании г-на Аветисяна «Финвижн холдингс», зарегистрированной на территории специального административного региона (САР) на острове Русский.
Арбитражный суд Амурской области объявил перерыв до 1 апреля в рассмотрении ходатайства «Финвижн холдингс» об аресте 9,99% акций банка «Восточный», на которые претендует бизнесмен в рамках исполнения опциона.
Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: На данный момент 51,62% акций банка «Восточный» принадлежит компании Evision Holdings, которая представляет интересы Baring Vostok. Бывшим собственникам Юниаструм банка принадлежит 40% банка: Артему Аветисяну - 32,02%, Шерзоду ЮСУПОВУ - 4,4%.
В феврале 2019 года по заявлению г-на Юсупова были арестованы несколько сотрудников Baring Vostok, в том числе основатель фонда Майкл КАЛВИ, которому вменяется особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, фигуранты причастны к хищению более 2,5 млрд рублей банка «Восточный». Свою вину г-н Калви не признает.
Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Фото ТАСС
Новости тематики
- Лондонский суд решает судьбу одного из крупнейших банков Дальнего Востока
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока "развели" на 2,5 миллиарда
- Банк "Восточный" возглавил бывший глава банка "Русский стандарт"
- Владельцам "дальневосточных гектаров" обещают дешевые кредиты
- Основатель Далькомбанка Андрей Шляховой избран в совет директоров Азиатско-Тихоокеанского банка
- Дети возглавили колонну Сбербанка на шествии в честь Дня рождения Владивостока
- Символ года – в серебре и золоте
- Сбербанк не вводил ограничения на выдачу наличных средств
Новости раздела
- Еще одному бывшему дальневосточному мэру грозит тюрьма
- Лондонский суд решает судьбу одного из крупнейших банков Дальнего Востока
- Специалисты ДГК в День воды провели уроки и экскурсии для детей
- Железная дорога предупредила о возможных ограничениях
- Трутнев признался в откровенном провале
- Территории опережающего развития добрались до Бурятии и Забайкалья
- Крабовому бизнесу оторвали клешни
- Магадану и Чукотке добавили энергомощности
- Команда Приморской генерации представит ДГК в финале чемпионата РАЦЭНЕРДЖИ в Москве
- "Ростелеком" подключил Южные Курилы к высокоскоростному интернету
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Сюрприз рядом с Белым домом
- Последнее "зеленое пятно" площадью свыше 1 га в центре Владивостока выставлено на аукцион
- Во Владивостоке бесплатно раздавали клубнику
- Приморский край по численности населения может вернуться к царским временам
- В Минобороны заговорили о восстановлении Дальневосточного военного округа
- Трутнев признался в откровенном провале
- Вместо жилого микрорайона во Владивостоке будет построен склад на 1100 единиц военной техники
- В Хабаровском крае создается современный комплекс по добыче и переработке водных биоресурсов
- Знаменитый ресторанный бренд расширился от Вены до Владивостока
- Во Владивостоке ликвидируют очередной долгострой