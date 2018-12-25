Дело об убийстве известного бизнесмена будет рассмотрено еще раз

Законность принятых процессуальных решений вызывает сомнения

Председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр БАСТРЫКИН поручил изучить решение о прекращении уголовного преследования сахалинца Олега КАНА - возможного организатора убийства бизнесмена. Глава СК поручил изъять из следственных органов СК России по Сахалинской области материалы уголовного дела.

«Подразделениями центрального аппарата ведомства будет тщательно изучена законность принятых по нему процессуальных решений», - сообщает СК.

22 декабря в эфире федерального телеканала вышел сюжет о том, что г-н Кан организовал нелегальный бизнес по незаконному вылову в Охотском море камчатского краба и реализации его в Республику Корею и Японию.

«Утверждается, что в рамках расследования уголовного дела об убийстве в 2010 году предпринимателя ПХИДЕНКО, также работавшего в этой сфере, следственным управлением СК России по Приморскому краю к уголовной ответственности привлечен Д.ПОЛЯКОВ, выполнявший роль пособника. В 2011 году приговором суда ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы. В отношении Кана выносилось постановление о привлечении в качестве обвиняемого, как организатора убийства, и он был объявлен в розыск», - сообщили в ведомстве.

Материалы уголовного дела были переданы для дальнейшего расследования в следственные органы СК России по Сахалинской области. Сотрудники этого управления приняли решение о прекращении уголовного преследования Кана и приостановлении предварительного следствия.

Газета «Золотой Рог», Владивосток