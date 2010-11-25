Мост показал себя в столице

На столичной выставке «Транспорт России-2010», организатором которой выступает Министерство транспорта РФ, группа компаний «УСК МОСТ» представила проект строительства мостового перехода на остров Русский через пролив Босфор Восточный.

Выставка посвящена крупнейшим проектам в сфере железнодорожного, автомобильного, морского и авиационного транспорта, а также смежных отраслей.

- Особое внимание уделено масштабным инновационным проектам, реализация которых определяет будущее российской транспортной отрасли. Именно к таковым относятся проекты, которые реализует группа компаний «СК МОСТ» на самых масштабных стройках современной России: в рамках подготовки к Олимпийским играм-2014 в Сочи и к саммиту АТЭС-2012 во Владивостоке, - отметил генеральный директор «УСК МОСТ» Николай РОГОВ.

Выставка «Транспорт России-2010» проходила в рамках «Транспортной недели», объединившей крупнейшие деловые мероприятия и знаковые события транспортной отрасли. В ее рамках состоялся Международный конгресс «ROAD TRAFFIC RUSSIA-2010» и пленарное заседание IV Международного форума «Транспорт России».

- Уверен, что совместно выработанные в рамках форума решения станут платформой для осуществления качественного прорыва в развитии российского транспорта, - подчеркнул в приветственном слове на открытии форума министр транспорта РФ Игорь ЛЕВИТИН. - Представленные на IV Международной выставке «Транспорт России» масштабные разработки и проекты позволят наглядно продемонстрировать инновационный потенциал транспортной системы нашей страны!