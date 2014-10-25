Таможенники отмечают профессиональный праздник

Дальневосточное таможенное управление сегодня - это 4 921 таможенник, защищающий экономическую безопасность России на ее дальневосточных рубежах.

В непосредственном подчинении Дальневосточного таможенного управления (ДВТУ) находится 12 таможен (11 приграничных таможен и Дальневосточная оперативная таможня) и 49 таможенных постов. В ДФО расположено 64 пункта пропуска, в том числе: морских - 33, воздушных - 10, смешанных - 10, автомобильных - 6, железнодорожных - 4, речной - 1.

В непростых условиях ДВТУ исполняет задание по сбору таможенных платежей. За 9 месяцев 2014 года таможенными органами Дальневосточного региона в федеральный бюджет перечислено 131,56 млрд рублей. Вклад в казну от работы каждого Дальневосточного таможенника за 9 месяцев 2014 года составил 26,7 млн рублей.

За 9 месяцев 2014 года таможенными органами ДВТУ было оформлено 224 856 деклараций на товары. По сравнению с 9 месяцами 2013 года количество деклараций на товары возросло на 5%. Внешнеэкономическую деятельность осуществляли 8 691 участник.

За 9 месяцев 2014 года через таможни ДВТУ перемещено 23,3 млн тонн грузов стоимостью $20,3 млрд (за 9 месяцев 2013 года - 24,1 млн тонн грузов стоимостью $21,7 млрд). По сравнению с 9 месяцами 2013 года стоимость товарооборота уменьшилась на 7%, натуральный объем - на 3%.

Экспорт. За 9 месяцев 2014 года через таможни ДВТУ экспортировано 17,9 млн тонн товаров (77% товарооборота) стоимостью $7,2 млн (за 9 месяцев 2013 года - 18,6 млн тонн стоимостью $8 млн).

Стоимостной объем экспорта по основным странам-контрагентам распределился следующим образом: Япония - 47%, Китай - 26%, Республика Корея - 22%.

Важнейшие товарные статьи экспорта:

- Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки (53% стоимости).

- Водные биоресурсы (24%).

- Древесина и изделия из нее (11%).

- Черные металлы (4%).

- Лом черных металлов (2%).

Импорт. За 9 месяцев 2014 года через таможни ДВТУ импортировано 5,4 млн тонн товаров стоимостью $13,1 млрд или 64% стоимости товарооборота (за 9 месяцев 2013 года - 5,5 млн тонн $13,7 млрд.

Крупнейшими торговыми партнерами Дальнего Востока при импорте выступали: Китай - 47% стоимости импорта, Япония - 16%, Республика Корея - 15%.

Важнейшие товарные статьи при импорте:

- Машины и оборудование (21% стоимости).

- Средства наземного транспорта (14%).

- Электрические машины и оборудование (13%).

- Изделия из черных металлов (6%).

- Пластмассы и изделия из них (6%).

- Обувь (3%).

В 2014 году ДВТУ проводило системную целенаправленную работу по содействию внешнеэкономической деятельности, обеспечению достоверного декларирования, осуществлению контроля таможенной стоимости, применению системы управления рисками, использованию форм контроля после выпуска товара (постаудита) в сочетании с правоохранительной деятельностью. Кроме этого ведется работа по оптимизации и сокращению сроков совершения таможенных операций в пунктах пропуска.

С целью содействия развитию внешней торговли проводится работа по снижению административных барьеров в рамках реализации Стратегии развития таможенной службы и мероприятий "дорожной карты" "Совершенствование таможенного администрирования", которые содержат конкретные мероприятия и могут быть оценены в измеряемых эффектах (сокращение процедур, дней, стоимости и т.п.).

Одним из приоритетов таможенного администрирования является сокращение сроков совершения таможенных операций. Так, срок выпуска товаров, ввозимых на таможенную территорию Таможенного союза, сократился с трех рабочих дней до одного рабочего дня, следующего за днем регистрации таможенной декларации. Для экспортных товаров, не облагаемых вывозной таможенной пошлиной, а также для отдельных категорий товаров, помещаемых под таможенную процедуру временного вывоза, срок выпуска составляет 4 рабочих часа.

Проводится работа по сокращению количества документов, требуемых для совершения таможенных операций и таможенных процедур при ввозе/вывозе товаров и транспортных средств в/из России. В настоящее время таможенные органы при таможенном декларировании товаров в электронной форме не требуют предоставление:

- документов о соответствии;

- идентификационных заключений о непринадлежности товаров к товарам, контролируемым в соответствии с законодательством России в области экспортного контроля;

- лицензий на осуществление экспортно-импортных операций с товарами;

- заключений (разрешительных документов) на ввоз и вывоз определенных категорий товаров.

Сегодня ФТС России проводит масштабные мероприятия по совершенствованию существующих и внедрению перспективных таможенных технологий. Использование современных информационных технологий в деятельности таможенных органов помогает совершенствовать, упрощает, ускоряет и делает прозрачным процесс таможенного оформления и таможенного контроля, как для участника внешнеэкономической деятельности, так и для таможни.

Электронное декларирование

За 9 месяцев 2014 года в Дальневосточном регионе зарегистрировано и выпущено с помощью аппаратно-программных средств посредством международной ассоциации сетей "Интернет" - 99,9% деклараций на товары.

Разработана и реализована технология автоматической регистрации поданной таможенной декларации в виде электронного документа. Применение такой технологии исключает возможность несвоевременного принятия поданной декларации и участия должностного лица таможенного органа в принятии решения о регистрации декларации либо в проверке сведений.

Центры электронного декларирования являются таможенными органами новой формации. Их деятельность продолжает развиваться, и при положительных результатах опыт создания и функционирования центров может быть положен в основу масштабного реформирования системы таможенных органов, которое приведет к преодолению основного препятствия развития и распространения информационных технологий - географической привязанности участников ВЭД к региону деятельности таможенных постов. На территории ДФО действуют два центра электронного декларирования - Владивостокский и Приамурский таможенные посты.

Удаленный выпуск

Важной составной частью технологии электронного декларирования является технология удаленного выпуска, суть которой состоит в территориальном разделении таможенного органа, принимающего решение о выпуске товаров, и таможенного органа, осуществляющего временное хранение товаров. За 9 месяцев 2014 года в соответствии с технологией удаленного выпуска выпущено 25 733 деклараций на товары, что составляет около 9,3% от общего количества выпущенных деклараций на товары.

Предварительное информирование

На автомобильном транспорте обязательное предварительное информирование введено с июня 2012 года. Участники внешнеэкономической деятельности быстро его оценили преимущества. Сегодня в регионе деятельности ДВТУ более 99% товарных партий оформляется с использованием предварительной информации. Исключение составляют товары физических лиц и почтовые отправления, для которых требование по предоставлению предварительных сведений не обязательно.

На железнодорожном транспорте обязательное предварительное информирование введено с 1 октября 2014 года. ДВТУ совместно с Дальневосточной железной дорогой - филиалом ОАО "РЖД" проведена большая подготовительная работа. В настоящее время в отношении всех товаров, прибывающих на таможенную территорию Таможенного союза железнодорожным транспортом, подана предварительная информация

На морском транспорте предварительное информирование пока не получило такого развития. Вместе с тем, данный вопрос для Дальнего Востока актуален, так как в ДФО до 90% всех оформленных товаров перемещаются морским видом транспорта.

Особое внимание со стороны управления обращается на оптимизацию таможенных операций, совершаемых в отношении товаров, ввозимых морским транспортом.

Эксперимент в порту Восточный

С января 2013 года на базе таможенного поста Морской порт Восточный Находкинской таможни проводится эксперимент, нацеленный на оптимизацию совершения таможенных операций и сокращение сроков нахождения подконтрольных таможенному органу товаров на территории морского порта (терминала).

В 2014 году в эксперимент включился ещt один участник - Владивостокский морской торговый порт.

Результатом эксперимента явилось сокращение сроков нахождения товаров в порту. В среднем он сократился на 6 дней и составил порядка 8 дней (сокращение 57%).

С января этого года на таможенных постах объектах пилотной зоны проводится тестирование разработанного ФТС России прототипа портала "Морской порт", обеспечивающего взаимодействие всех участников технологического процесса обработки (перевалки) грузов в порту путем создания единого информационного поля, в которое заинтересованным лицом однократно вносится информация в отношении прибывающего судна и перемещаемых им товаров.

В ходе тестирования отработана практика взаимодействия с иными государственными контрольными органами в части принятия совместных решений в отношении ввозимых товаров.

Правоохранительная деятельность

За 9 месяцев 2014 года, благодаря эффективной организации и координации работ по пресечению противоправных деяний, в регионе ответственности Дальневосточного таможенного управления возбуждено 190 уголовных дел, что в 2 раза больше, чем за 9 месяцев 2013 года. Предметами преступления чаще всего являлись: автотранспорт и автозапчасти, товары народного потребления, биоресурсы, лесоматериалы, наркотические и сильнодействующие вещества.

За 9 месяцев 2014 года таможенными органами региона возбуждено 5310 дел об административных правонарушениях, что на 12% больше аналогичного периода 2013 года (4746 дел об АП).

Наиболее часто предметами административных правонарушений являлись: товары народного потребления; автотранспорт, плавучие средства и запчасти к ним; недрагоценные металлы и изделия из них; продукты питания, в т.ч. алкогольная продукция; лес и лесоматериалы.

Защита прав интеллектуальной собственности

За 9 месяцев 2014 года таможенными органами ДВТУ выявлено и признано контрафактными 533 286 единиц продукции. Общая сумма потенциального ущерба за 9 месяцев текущего года исчисляется более чем 603 млн рублей.

Чаще всего таможенными органами ДВТУ выявляются контрафактные одежда, обувь, аксессуары (головные уборы, сумки, часы, очки), парфюмерия и косметика, игрушки, спортивный инвентарь, запасные части и аксессуары для автотранспортных средств, велосипеды, батарейки и аккумуляторы, оборудование электроосветительное и сигнализационное, сотовые телефоны, продукты питания, медицинские изделия и материалы, строительные изделия и материалы и др.

ZRPRESS.RU, Владивосток