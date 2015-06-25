"Роснефти" отказали в доступе к трубе "Сахалина-2"

"Газпром" считает избыточным строительство двух СПГ-заводов на Сахалине

Пятый арбитражный апелляционный суд сегодня оставил в силе решение Арбитражного суда Сахалинской области, отказавшего НК "Роснефть" в доступе к газотранспортной системе проекта "Сахалин-2".

Суд отклонил апелляционные жалобы "Роснефти" и ее дочерней структуры ЗАО "РН-Астра" на решение Арбитражного суда Сахалинской области, после чего оно вступило в законную силу.

Арбитражный суд Сахалинской области 19 февраля 2015 года отказал в удовлетворении иска "Роснефти" к Sakhalin Energy (оператор проекта "Сахалин-2"), решив, что истец не смог доказать необходимость в доступе к ГТС "Сахалина-2".

"Роснефть" планирует построить СПГ-завод на юге острова Сахалин ("Дальневосточный СПГ"), где расположен уже действующий СПГ-завод Sakhalin Energy. Между тем, месторождения газа, которые служат ресурсной базой для обоих проектов, находятся на севере острова.

"Роснефть" просила обеспечить доступ к существующей трубе Sakhalin Energy. "Газпром" как контролирующий акционер Sakhalin Energy был привлечен к процессу в качестве заинтересованного лица.

"Газпром", в свою очередь, считает избыточным строительство двух СПГ-заводов на Сахалине.

Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток

Фото ОАО "Газпром".