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Авиакомпания "Аврора" добавила в меню "тонкий азиатский вкус"
Также значительно увеличен ассортимент холодных и горячих блюд, десертов и сэндвичей
Дальневосточная авиакомпания «Аврора» (входит в группу «Аэрофлот») объявила о переходе на обновленное меню бортового питания, в котором наряду с европейскими классическими блюдами будет представлены и дальневосточные – «с тонким азиатским вкусом». Поставкой бортпитания на Дальнем Востоке занимается ООО «АэроМар-ДВ».
Меню бортового питания полностью обновлено как для пассажиров бизнес-класса, так и для пассажиров, летающих эконом-классом.
В частности, в наступившем весенне-летнем сезоне значительно увеличен ассортимент холодных и горячих блюд, десертов и сэндвичей, подаваемых на воздушных судах «Авроры».
Также обновлен и рацион специального питания, включающий в себя вегетарианское, диабетическое, детское, постное и иное питание
Досье «Золотого Рога»: Флот авиакомпании «Аврора» насчитывает 24 самолета, включая десять A319, одиннадцать DHC-8 и три внутрирегиональных самолета DHC-6 Twin Otter. Контрольный пакет акций (51%) АО «Аврора» принадлежит ОАО «Аэрофлот - российские авиалинии», 49% - правительству Сахалинской области.
Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
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