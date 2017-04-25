Авиакомпания "Аврора" добавила в меню "тонкий азиатский вкус"

Также значительно увеличен ассортимент холодных и горячих блюд, десертов и сэндвичей

Дальневосточная авиакомпания «Аврора» (входит в группу «Аэрофлот») объявила о переходе на обновленное меню бортового питания, в котором наряду с европейскими классическими блюдами будет представлены и дальневосточные – «с тонким азиатским вкусом». Поставкой бортпитания на Дальнем Востоке занимается ООО «АэроМар-ДВ».

Меню бортового питания полностью обновлено как для пассажиров бизнес-класса, так и для пассажиров, летающих эконом-классом.

В частности, в наступившем весенне-летнем сезоне значительно увеличен ассортимент холодных и горячих блюд, десертов и сэндвичей, подаваемых на воздушных судах «Авроры».

Также обновлен и рацион специального питания, включающий в себя вегетарианское, диабетическое, детское, постное и иное питание

Досье «Золотого Рога»: Флот авиакомпании «Аврора» насчитывает 24 самолета, включая десять A319, одиннадцать DHC-8 и три внутрирегиональных самолета DHC-6 Twin Otter. Контрольный пакет акций (51%) АО «Аврора» принадлежит ОАО «Аэрофлот - российские авиалинии», 49% - правительству Сахалинской области.

Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток