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Специалисты ДГК в День воды провели уроки и экскурсии для детей

25 Марта 2019, 12:38 | Дальний Восток

Целью мероприятий является экологическое просвещение и привлечение внимания общественности к проблемам сохранения водных ресурсов

Специалисты АО «Дальневосточная генерирующая компания» (ДГК, входит в Группу «РусГидро») провели для детей серию уроков ко Дню воды. Занятия прошли в регионах присутствия ДГК – Хабаровском и Приморском краях, Еврейской автономной области и Якутии. В них приняли участие более 150 детей школьного и дошкольного возраста.

 В Хабаровском крае дети посетили такие объекты как Хабаровская ТЭЦ-3 и Майская ГРЭС. В поселке Майский ученики средней школы № 15 приняли участие в Уроке воды и познакомились с работой уникальной Майской ГРЭС. Это единственная из семи электростанций Хабаровского края, использующая для производства энергии морскую воду. Школьники посетили береговую насосную станцию для забора морской воды, в турбинном цехе увидели, как с ее помощью охлаждаются пароводяная смесь и механизмы. В котельном цехе ребята узнали, что с помощью морской воды удаляется зола, а вода из артезианских источников используется для работы котлоагрегатов. Сотрудники химической лаборатории продемонстрировали юным гостям, как происходит водоподготовка артезианской воды и ряд химических анализов. Кроме того, энергетики рассказали детям о видах, формах и свойствах воды, ценности в жизни людей, необходимость беречь ее и том, что может сделать каждый для сохранения водных ресурсов.

В Хабаровске ученики школы №1 в Березовке смогли посетить Хабаровскую ТЭЦ-3 (филиал «Хабаровская генерация»), познакомиться с процессом подготовки воды на станции, а также понаблюдать за увлекательными опытами с водой от сотрудников химической лаборатории.  После посещения станции специалисты провели для детей урок об энергосбережении и показали познавательный мультфильм. Еще один урок провели волонтеры филиала «Хабаровская теплосетевая компания» для четвероклассников политехнического лицея г. Хабаровска. Они рассказали детям о том, что такое «водный след» и как его минимизировать, как вода помогает в производстве тепла, решали задачи о воде. На память все школьники получили небольшие подарки от энергетиков и памятки о важности экономии воды.

Подобные занятия прошли и во Владивостоке, где школьники посетили химическую лабораторию Владивостокской ТЭЦ-1, поучаствовали в викторине о воде и ее важности для жизни, а после стали свидетелями познавательных водных экспериментов.

Сотрудники Биробиджанской ТЭЦ из Еврейской автономной области также провели урок в биробиджанском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних.  Энергетики рассказали о важности энергосбержения и показали познавательный мультфильм «Секреты воды».  Детям рассказали об истории этого дня, о том какую важную роль играет вода в нашей жизни и как важно ее беречь, а также о видах, формах и свойствах воды. Ребята узнали и о том, что вода играет огромную роль в производстве тепловой энергии на Биробиджанской ТЭЦ, обеспечивающей теплом и горячей водой большую часть жителей столицы Еврейской автономной области. В завершении мероприятия, учащиеся организовали выставку рисунков, посвященную Всемирному дню воды.

В Республике Саха (Якутия) энергетики Нерюнгринской ГРЭС помогли сотрудникам подшефного детского сада в проведении веселых конкурсов для детей, также приуроченных к Дню воды.

До конца месяца энергетики ДГК проведут для детей еще несколько мероприятий, посвященных празднику. В Якутии на НГРЭС пройдут соревнования по плаванию и конкурс детского рисунка. В Еврейской автономной области состоится конкурс фотографий воспитанников детского дома №2, а в Приморском крае пройдут уроки для воспитанников детского дома в Партизанске. Всего занятия охватят порядка 400 детей из разных регионов.

День воды празднуется в «РусГидро» ежегодно. Во всех регионах присутствия компании от Северного Кавказа до Дальнего Востока проходят различные эколого-просветительские акции и мероприятия, направленные на популяризацию идеи защиты водных ресурсов. Среди главных событий: познавательные лекции и «Уроки воды», фото- и литературные конкурсы, интеллектуальные викторины, экскурсии на энергообъекты, соревнования по плаванию и даже хоккейные матчи для детей и взрослых. По традиции тематические спортивные и просветительские акции стартуют в середине марта, а завершается праздник воды в конце месяца. Целью всех этих мероприятий является экологическое просвещение и привлечение внимания общественности к проблемам сохранения водных ресурсов.

Всемирный День воды был учрежден Генеральной ассамблеей ООН 22 марта 1993 года. Главная цель - информирование жителей Земли о значении и роли воды и о том, в какой степени освоение водных ресурсов планеты способствует развитию экономики и повышению благосостояния общества.

Для ПАО «РусГидро» - крупнейшей российской генерирующей компании и лидера по производству энергии на базе возобновляемых источников, Всемирный день водных ресурсов - значимая дата в календаре, к которой в филиалах и дочерних организациях компании в течение нескольких дней проводятся различные эколого-просветительские акции. «РусГидро» ориентировано на создание экологически безопасных условий водопользования, которые являются базисной составляющей организации всего производственного процесса компании.

Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото АО "ДГК"


 

 

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Теги: школьники  "РусГидро"  энергетика  экология  ДГК 



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