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Коммунальщики Минобороны не верят в очевидное
Из Указа Президента следует, что энергетики имеют полное право вводить полные или частичные ограничения на их объекты
На Дальнем Востоке продолжает сохраняться напряженная ситуация с расчетами потребителей за потребленную электро- и теплоэнергию. При этом сложилось практика, когда энергетикам приходится идти на крайние меры, чтобы достучаться до злостных должников, в числе которых, увы, присутствуют и предприятия Минобороны.
На прошлой неделе ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» (ДЭК) заявило о намерении ограничить 92 объекта АО «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» (ГУ ЖКХ). Энергетики уже отключили от услуг 41 объект коммунальщиков (см. приложение), но руководство компании-должника до сих пор… не верит, что может лишиться света, ссылаясь на пункт 1 Указа президента РФ от 23.11.1995 №1173.
Деловая газета «Золотой Рог» обратилась за разъяснениями сложившейся ситуации к энергетикам:
- Между ПАО «ДЭК» и АО «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» заключены договоры энергоснабжения 2015 года, в соответствии с которым ПАО «ДЭК» поставляет АО «ГУ ЖКХ» электрическую энергию, а АО «ГУ ЖКХ» обязуется ее оплачивать в сроки и порядке, установленные данными договорами. В связи с невыполнением со стороны АО «ГУ ЖКХ» своих договорных обязательств по оплате потребленной электрической энергии, у данной организации перед ПАО «ДЭК» образовалась задолженность за потребленную электрическую энергию за период с октября по декабрь 2016 года.
Указом Президента, на который ссылается ГУ ЖКХ установлено, что действия по ограничению или прекращению отпуска топливно-энергетических ресурсов воинским частям в которых предусмотрена военная служба, являются действиями, нарушающими безопасность государства.
Таким образом, в данном нормативно-правовом акте говорится именно об ограничении отпуска топливно-энергетических ресурсов воинским частям и предприятиям (организациям) в которых предусмотрена военная служба. Несмотря на то, что учредителем АО «ГУ ЖКХ» выступает Министерство обороны РФ, данная организация не является ее структурным подразделением. Кроме того, АО «ГУ ЖКХ» не относится к такой категории потребителей, как воинские части, и в данной организации не несут военную службу. А является лишь, юридическим лицом, обслуживающим объекты Минобороны, в связи с этим – Дальневосточная энергетическая компания имеет право вводить полные или частичные ограничения на их объекты, что компания и сделала», - прокомментировал Сергей ХИТУН, заместитель генерального директора по сбыту ПАО «ДЭК».
Энергетики не отрицают, что уже получили запросы от прокуратуры и ФАС по заявлениям ГУ ЖКХ, но по их же словам, энергоснабжение по-прежнему будет возвращено только после полной оплаты долга.
«ДЭК, являясь крупнейшим поставщиком ресурса на территории трех регионов, всегда находится под пристальным вниманием надзорных органов, и введение ограничений, особенно на объектах, которые так или иначе могут касаться вопросов обороноспособности страны, всегда производятся в строгом соответствии с законом. Любой потребитель имеет полное право обращаться в контролирующие инстанции, но считать это обращение достаточным при наличии долга размером в 180 млн рублей – крайне опрометчиво со стороны потребителя. Энергоснабжение будет возвращено только после приведения расчетов к договорным условиям» - заключил Сергей Хитун.
|
Филиал
|
Отключено в декабре
|
Отключено в январе
|
Итого
|
ЕАОсбыт
|
27.12.16г. – 2 объекта
|
|
|
Амурэнергосбыт
|
27.12.16г. – 13 объектов
|
11.01.17г. - 16 объектов
|
29 объектов
|
Хабаровскэнергосбыт
|
27.12.16г. – 7 объектов
|
|
|
Дальэнергосбыт
|
27.12.16г. – 12 объектов
|
23.01.17г. – 29 объектов
|
41 объект
|
Объекты АО «ГУ ЖКХ» запланированные к ограничению 26.12.16г. и 27.12.16г.
|
№
|
Наименование
|
Адрес
|
Результат
|
Наличие акта
|
ЕАОсбыт
|
1
|
Здание столярной мастерской инв.№372
|
г.Биробиджан, ул.Дружбы, 24
|
ограничен
|
Да
|
2
|
Здание администрации, инв. №332
|
г.Биробиджан, ул.Дружбы, 24
|
ограничен
|
Да
|
Амурэнергосбыт
|
1
|
Котельная №193,
|
с.Белоногово
|
|
|
2
|
Котельная №13,
|
п.Серышево
|
|
|
3
|
Котельная №224,
|
п.Поздеевка
|
|
|
4
|
Котельная №331,
|
г.Благовещенск
|
|
|
5
|
Сварочный цех
|
г.Белогорск, ул. Маяковского д.8
|
ограничен
|
Да
|
6
|
Столярный цех
|
г.Белогорск, ул. Маяковского д.8
|
ограничен
|
Да
|
7
|
Гараж №1
|
г.Белогорск, ул. Маяковского д.8
|
ограничен
|
Да
|
8
|
Гараж №2
|
г.Белогорск, ул. Маяковского д.8
|
ограничен
|
Да
|
9
|
Склад
|
г.Белогорск, ул. Маяковского д.8
|
ограничен
|
Да
|
10
|
Здание проходной
|
г.Белогорск, ул. Маяковского д.8
|
ограничен
|
Да
|
11
|
Склад
|
г.Белогорск, ул.Никольское Шоссе 5
|
ограничен
|
Да
|
12
|
Здание гаража
|
г.Свободный, ул.Луговая 13
|
ограничен
|
Да
|
13
|
Помещение сварочного цеха
|
п.Серышево, ул.Ковалёва 2
|
ограничен
|
Да
|
14
|
Гараж
|
п.Серышево, ул.Ковалёва 2
|
ограничен
|
Да
|
15
|
Здание конторы (РЭУ)
|
п.Серышево, ул.Ковалёва 2
|
ограничен
|
Да
|
16
|
Здание конторы
|
г.Белогорск, ул. Маяковского, д.8
|
ограничен
|
Да
|
17
|
Административное здание
|
п.Екатеринославка
|
ограничен
|
Да
|
Хабаровскэнергосбыт
|
1
|
Здание склада инв.№24
|
г.Комсомольск-на-Амуре, ул.Дзержинского, 19
|
недопуск
|
Да
|
2
|
Здание склада инв.№23
|
г.Комсомольск-на-Амуре, ул.Дзержинского, 19
|
недопуск
|
Да
|
3
|
Здание гаража инв.№13
|
г.Комсомольск-на-Амуре, ул.Дзержинского, 19
|
недопуск
|
Да
|
4
|
Металлический склад инв.№21
|
г.Комсомольск-на-Амуре, ул.Дзержинского, 19
|
недопуск
|
Да
|
5
|
Металлический склад инв.№22
|
г.Комсомольск-на-Амуре, ул.Дзержинского, 19
|
недопуск
|
Да
|
6
|
Металлический склад инв.№16
|
г.Комсомольск-на-Амуре, ул.Дзержинского, 19
|
недопуск
|
Да
|
7
|
Металлический склад инв.№17
|
г.Комсомольск-на-Амуре, ул.Дзержинского, 19
|
недопуск
|
Да
|
8
|
Металлический склад инв.№19
|
г.Комсомольск-на-Амуре, ул.Дзержинского, 19
|
недопуск
|
Да
|
9
|
Металлический склад инв.№20
|
г.Комсомольск-на-Амуре, ул.Дзержинского, 19
|
недопуск
|
Да
|
10
|
Здание гаража с АБК инв.№9
|
г.Комсомольск-на-Амуре, ул.Урожайная,1
|
недопуск
|
Да
|
11
|
Домоуправление
|
г.Хабаровск, пер.Батарейный, 2
|
ограничен
|
Да
|
12
|
Административное здание ДОС
|
г. Хабаровск-43, ул.Интернациональная, 18
|
ограничен
|
Да
|
13
|
Автомобильный гараж инв.№75
|
с.Анастасьевка, 49 км. ш.Комсомольское
|
ограничен
|
Да
|
14
|
Гараж инв.№607
|
г.Бикин, Восточный Военный Городок
|
ограничен
|
Да
|
15
|
Гараж инв.№608
|
г.Бикин, Восточный Военный Городок
|
ограничен
|
Да
|
16
|
Гараж инв.№35
|
с.Князе-Волконское
|
ограничен
|
Да
|
17
|
Комплексное здание
|
г.Хабаровск, пр-т 60 лет Октября, 42
|
ограничен
|
Да
|
Дальэнергосбыт
|
1
|
Здание штаба инв.№9
|
г.Уссурийск, ул. Пушкина, д.34;
|
ограничен
|
Да
|
2
|
Штаб инв.33
|
г.Лесозаводск, ул.Дзержинского, д.3-а, стр.1
|
ограничен
|
Да
|
3
|
Здание административное инв.№168
|
г.Лесозаводск, ул.Гагарина
|
ограничен
|
Да
|
4
|
Здание конторы инв.№216
|
с.Новосысоевка, в/г№9
|
ограничен
|
Да
|
5
|
Здание цеха инв.№135
|
с.Новосысоевка, в/г№9
|
ограничен
|
Да
|
6
|
Здание мастерской инв.№196
|
с.Новосысоевка, в/г№9
|
ограничен
|
Да
|
7
|
Здание мастерской инв.№162
|
с.Новосысоевка, в/г№9
|
ограничен
|
Да
|
8
|
ЩО склада инв.№218
|
с.Новосысоевка, в/г№9
|
ограничен
|
Да
|
9
|
Здание конторы инв.№158
|
с.Новосысоевка, в/г№9
|
ограничен
|
Да
|
10
|
Гараж инв.№217
|
с.Новосысоевка, в/г№9
|
ограничен
|
Да
|
11
|
ЩО гаража инв.№169
|
с.Новосысоевка, в/г№9
|
ограничен
|
Да
|
12
|
Гараж инв.№169 (электроцех)
|
с.Новосысоевка, в/г№9
|
ограничен
|
Да
|
13
|
ВНС №7 в/г 2
|
пос.Андреевка
|
самоограничен
|
Да
|
14
|
ВНС №24 в/г 2
|
пос.Андреевка
|
самоограничен
|
Да
|
15
|
ВНС №8 в/г 2
|
пос.Андреевка
|
самоограничен
|
Да
|
16
|
ВНС №29 в/г2
|
пос.Андреевка
|
самоограничен
|
Да
|
17
|
В/г 11, котельная № 33
|
г.Лесозаводск
|
не самоограничен
|
|
18
|
В/г 13, котельная № 214
|
г.Лесозаводск
|
не самоограничен
|
|
19
|
В/г 13, котельная № 74
|
г.Лесозаводск
|
не самоограничен
|
|
20
|
В/г 13, котельная № 236
|
г.Лесозаводск
|
не самоограничен
|
|
21
|
В/г 11, котельная № 13
|
г.Лесозаводск
|
не самоограничен
|
|
22
|
В/г 13, котельная № 234
|
г.Лесозаводск
|
не самоограничен
|
|
23
|
В/г 13, котельная № 164
|
г.Лесозаводск
|
не самоограничен
|
|
24
|
В/г 11, котельная № 71
|
г.Лесозаводск
|
не самоограничен
|
|
Объекты запланированные к ограничению с 11.01.2017г.
|
Амурэнергосбыт
|
1
|
Офис
|
с.Томичи, ул.Загородная, 48
|
ограничен
|
Да
|
2
|
Слесарная мастерская
|
с.Томичи, ул.Загородная, 8
|
ограничен
|
Да
|
3
|
Склад ДУ-2
|
с.Поздеевка
|
самоограничен
|
Да
|
4
|
ДУ-1
|
с.Возжаевка
|
самоограничен
|
Да
|
5
|
Нежилые помещения в жилом доме
|
г.Благовещенск, ул.Красноармейская 167/1
|
ограничен
|
Да
|
6
|
Административное здание
|
с.Среденбелое-2, ул.Ленина, 11
|
ограничен
|
Да
|
7
|
Здание гаража инв.№190
|
с.Среденебелое-2
|
ограничен
|
Да
|
8
|
Помещения в квартирах жилого дома инв.№57
|
с.Екатеринославка, ул.Южная, 57
|
ограничен
|
Да
|
9
|
Гараж инв.№288
|
п.Серышево
|
ограничен
|
Да
|
10
|
Склад ВКХ инв.№307
|
п.Серышево
|
ограничен
|
Да
|
11
|
Здание столовой инв.№363
|
г.Белогорск
|
ограничен
|
|
12
|
Гараж инв.№342
|
п.Серышево
|
ограничен
|
Да
|
13
|
Помещение в здании хранилища инв.№459
|
с.Возжаевка
|
не ограничен - транзит воинские склады
|
|
14
|
Помещение в конторе с гаражом инв.№163, помещение в здании склада инв.№162
|
с.Екатеринославка
|
ограничен
|
Да
|
15
|
Здание КПП №151
|
г.Свободный
|
ограничен
|
Да
|
16
|
Эл.цех СМУ-5 контора РГС
|
г.Благовещенск
|
ограничен
|
Да
|
17
|
Здание гаража в административном здании
|
с.Екатеринославка, ул. Кооперативная,20
|
ограничен
|
Да
|
Объекты запланированные к ограничению с 23.01.2017г.
|
Дальэнергосбыт
|
1
|
Склад инв.№17
|
с.Яковлевка
|
ограничен
|
|
2
|
Боксы для спецтехники инв.№96
|
о.Русский, п.Экипажный
|
ограничен
|
Да
|
3
|
Мастерская инв.№56
|
о.Русский, п.Экипажный
|
ограничен
|
Да
|
4
|
Столовая инв.№8
|
г.Владивосток, ул.Снеговая,39
|
ограничен
|
|
5
|
Служебное помещение в здании ПАО
|
г.Владивосток, ул.Ивановская,4
|
|
|
6
|
КПП №22
|
г.Владивосток, ул.Сипягина,8
|
ограничен
|
|
7
|
Мастерская инв.№4
|
г.Владивосток, ул.Сипягина,8
|
ограничен
|
|
8
|
Склад инв.№6
|
г.Владивосток, ул.Сипягина,8
|
ограничен
|
|
9
|
Гараж инв.№36
|
г.Владивосток, ул.Сипягина,8
|
ограничен
|
|
10
|
Металлический склад инв.№37
|
г.Владивосток, ул.Сипягина,8
|
ограничен
|
|
11
|
Металлический склад инв.№38
|
г.Владивосток, ул.Сипягина,8
|
ограничен
|
|
12
|
Склад инв.№39
|
г.Владивосток, ул.Сипягина,8
|
ограничен
|
|
13
|
Склад инв.№24
|
г.Владивосток, ул.Сипягина,8
|
ограничен
|
|
14
|
КПП инв.№31
|
г.Владивосток, ул.Сипягина,8
|
ограничен
|
|
15
|
Гараж инв.№32
|
г.Владивосток, ул.Сипягина,8
|
ограничен
|
|
16
|
Металлический склад инв.№34
|
г.Владивосток, ул.Сипягина,8
|
ограничен
|
|
17
|
Металлический склад инв.№35
|
г.Владивосток, ул.Сипягина,8
|
ограничен
|
|
18
|
Служебное помещение в штабе тыла инв.№97
|
г.Владивосток, ул.Карьерная,52
|
|
|
19
|
Служебное помещение в штабе инв.№37
|
г.Владивосток, ул.Давыдова, 34
|
|
|
20
|
Служебное помещение в подвале спального корпуса инв.№70
|
г.Владивосток, ул.Маковского, 85
|
|
|
21
|
Склад инв.№68
|
г.Лесозаводск, ул.Дзержинского, д.2-а, стр.1
|
ограничен
|
|
22
|
Хранилище инв.№67
|
г.Лесозаводск, ул.Дзержинского, д.2-а, стр.1
|
ограничен
|
|
23
|
Здание гаража инв.№14
|
г.Фокино, ул.Тихоокеанская
|
ограничен
|
Да
|
24
|
Здание конторы инв.№15
|
г.Фокино, ул.Тихоокеанская
|
ограничен
|
Да
|
25
|
Гараж
|
г.Фокино, ул.Тихоокеанская
|
ограничен
|
Да
|
26
|
Пилорама инв.№29
|
г.Фокино, ул.Тихоокеанская
|
ограничен
|
Да
|
27
|
Сушильный цех инв.№16
|
г.Фокино, ул.Тихоокеанская
|
ограничен
|
Да
|
28
|
Мастерские инв.№84
|
п.Золотая Долина
|
ограничен
|
Да
|
29
|
Склад инв.№57
|
п.Золотая Долина
|
ограничен
|
Да
|
30
|
Столовая инв.№17
|
г.Фокино, б.Павловск
|
ограничен
|
Да
|
31
|
Автогараж инв.№13
|
п.Николаевка
|
ограничен
|
Да
|
32
|
Казарма инв.№9
|
п.Николаевка
|
ограничен
|
Да
|
33
|
Мастерская инв.№180
|
п.Николаевка
|
ограничен
|
Да
|
|
|
|
|
|
Объекты запланированные к ограничению с 25.01.2017г.
|
Хабаровскэнергосбыт
|
1
|
Здание склада инв.№24
|
г.Комсомольск-на-Амуре, ул.Дзержинского, 19
|
|
|
2
|
Здание склада инв.№23
|
г.Комсомольск-на-Амуре, ул.Дзержинского, 19
|
|
|
3
|
Здание гаража инв.№13
|
г.Комсомольск-на-Амуре, ул.Дзержинского, 19
|
|
|
4
|
Металлический склад инв.№21
|
г.Комсомольск-на-Амуре, ул.Дзержинского, 19
|
|
|
5
|
Металлический склад инв.№22
|
г.Комсомольск-на-Амуре, ул.Дзержинского, 19
|
|
|
6
|
Металлический склад инв.№16
|
г.Комсомольск-на-Амуре, ул.Дзержинского, 19
|
|
|
7
|
Металлический склад инв.№17
|
г.Комсомольск-на-Амуре, ул.Дзержинского, 19
|
|
|
8
|
Металлический склад инв.№19
|
г.Комсомольск-на-Амуре, ул.Дзержинского, 19
|
|
|
9
|
Металлический склад инв.№20
|
г.Комсомольск-на-Амуре, ул.Дзержинского, 19
|
|
|
10
|
Здание гаража с АБК инв.№9
|
г.Комсомольск-на-Амуре, ул.Урожайная,1
|
|
|
11
|
Здание склада инв.№3
|
г.Комсомольск-на-Амуре, ул.Урожайная,1
|
|
|
12
|
Здание фруктохранилища инв.№4
|
г.Комсомольск-на-Амуре, ул.Урожайная,1
|
|
|
13
|
Помещение под офис в жилом доме инв.№87
|
г.Комсомольск-на-Амуре, ул.Калинина, 28
|
|
|
14
|
Помещение под офис в жилом доме инв.№51
|
г.Комсомольск-на-Амуре, ул.ДОС,6
|
|
|
15
|
Помещение под офис в жилом доме инв.№31
|
г.Комсомольск-на-Амуре, ул.Труда, 25
|
|
|
16
|
Помещение под офис в жилом доме инв.№40
|
г.Комсомольск-на-Амуре, ул.Севастопольская,55
|
|
|
17
|
Помещение под склад инв.№70
|
г.Комсомольск-на-Амуре, ул.Калинина,28
|
|
|
18
|
Помещение в здании управления КЭЧ инв.№32
|
г.Комсомольск-на-Амуре, ул.Красногвардейская, 29
|
|
|
19
|
Помещение под офис инв.№40
|
г.Комсомольск-на-Амуре, ул.Дос-Старт,4
|
|
|
20
|
Домоуправление инв.№38
|
г.Хабаровск, ул.Интернациональная,7
|
|
|
21
|
ЖЭУ инв.№196
|
г.Хабаровск
|
|
|
22
|
ЖЭУ инв.№345
|
г.Хабаровск
|
|
|
23
|
Заправочная станция инв.№362
|
г.Хабаровск
|
|
|
24
|
Здание гаража
|
г.Хабаровск, ул. Радищева, 3
|
|
|
25
|
Производственное здание инв.№68
|
с.Князе-Волконское
|
|
|
26
|
Склад инв.№34
|
с.Князе-Волконское
|
|
|
27
|
Склад инв.№59
|
с.Князе-Волконское
|
|
|
28
|
Склад инв.№53
|
с.Князе-Волконское
|
|
|
29
|
Управление ДОС-43 инв.№234
|
с.Князе-Волконское, ул.ДОС,43
|
|
|
30
|
Гараж инв.№161
|
п.Заветы Ильича
|
|
|
31
|
Гараж инв.№176
|
п.Заветы Ильича
|
|
|
32
|
Ремонтно-эксплуатационный участок инв.№28
|
г.Хабаровск-41
|
|
|
33
|
Ремонтно-эксплуатационный участок инв.№29
|
г.Хабаровск-41
|
|
|
34
|
Гараж инв.№271
|
г.Хабаровск-41
|
|
|
35
|
Здание металлического хранилища инв.№65
|
г.Хабаровск-43
|
|
|
36
|
Помещение под офис инв.№85
|
с.Хурба
|
|
|
37
|
Помещение под офис инв.№47
|
г.Николаевск-на-Амуре
|
|
|
38
|
Помещение под склад в/г№1
|
с.Пивань-1
|
|
|
39
|
Здание домоуправления инв.№20
|
г.Бикин, ул.ДОС,20
|
|
|
40
|
Помещение под офис инв.№1
|
с.Большая Картель, ул. Звездная,1
|
|
|
41
|
Слесарное помещение инв.№160
|
с.Вятское
|
|
|
42
|
Комендантский участок, инв.№21
|
с.Галкино
|
|
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