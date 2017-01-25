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Коммунальщики Минобороны не верят в очевидное

25 Января 2017, 13:08 | Дальний Восток

Из Указа Президента следует, что энергетики имеют полное право вводить полные или частичные ограничения на их объекты

На Дальнем Востоке продолжает сохраняться напряженная ситуация с расчетами потребителей за потребленную электро- и теплоэнергию. При этом сложилось практика, когда энергетикам приходится идти на крайние меры, чтобы достучаться до злостных должников, в числе которых, увы, присутствуют и предприятия Минобороны.

На прошлой неделе ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» (ДЭК) заявило о намерении ограничить 92 объекта АО «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» (ГУ ЖКХ). Энергетики уже отключили от услуг 41 объект коммунальщиков (см. приложение), но руководство компании-должника до сих пор… не верит, что может лишиться света, ссылаясь на пункт 1 Указа президента РФ от 23.11.1995 №1173.

Деловая газета «Золотой Рог» обратилась за разъяснениями сложившейся ситуации к энергетикам:

- Между ПАО «ДЭК» и АО «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» заключены договоры энергоснабжения 2015 года, в соответствии с которым ПАО «ДЭК» поставляет АО «ГУ ЖКХ» электрическую энергию, а АО «ГУ ЖКХ» обязуется ее оплачивать в сроки и порядке, установленные данными договорами. В связи с невыполнением со стороны АО «ГУ ЖКХ» своих договорных обязательств по оплате потребленной электрической энергии, у данной организации перед ПАО «ДЭК» образовалась задолженность за потребленную электрическую энергию за период с октября по декабрь 2016 года.

Указом Президента, на который ссылается ГУ ЖКХ установлено, что действия по ограничению или прекращению отпуска топливно-энергетических ресурсов воинским частям в которых предусмотрена военная служба, являются действиями, нарушающими безопасность государства.

Таким образом, в данном нормативно-правовом акте говорится именно об ограничении отпуска топливно-энергетических ресурсов воинским частям и предприятиям (организациям) в которых предусмотрена военная служба. Несмотря на то, что учредителем АО «ГУ ЖКХ» выступает Министерство обороны РФ, данная организация не является ее структурным подразделением. Кроме того, АО «ГУ ЖКХ» не относится к такой категории потребителей, как воинские части, и в данной организации не несут военную службу. А является лишь, юридическим лицом, обслуживающим объекты Минобороны, в связи с этим – Дальневосточная энергетическая компания имеет право вводить полные или частичные ограничения на их объекты, что компания и сделала», - прокомментировал Сергей ХИТУН, заместитель генерального директора по сбыту ПАО «ДЭК».

Энергетики не отрицают, что уже получили запросы от прокуратуры и ФАС по заявлениям ГУ ЖКХ, но по их же словам, энергоснабжение по-прежнему будет возвращено только после полной оплаты долга.

«ДЭК, являясь крупнейшим поставщиком ресурса на территории трех регионов, всегда находится под пристальным вниманием надзорных органов, и введение ограничений, особенно на объектах, которые так или иначе могут касаться вопросов обороноспособности страны, всегда производятся в строгом соответствии с законом. Любой потребитель имеет полное право обращаться в контролирующие инстанции, но считать это обращение достаточным при наличии долга размером в 180 млн рублей – крайне опрометчиво со стороны потребителя. Энергоснабжение будет возвращено только после приведения расчетов к договорным условиям» - заключил Сергей Хитун.

Филиал

Отключено в декабре

Отключено в январе

Итого

ЕАОсбыт

27.12.16г. – 2 объекта

 

 

Амурэнергосбыт

27.12.16г. – 13 объектов

11.01.17г. -  16 объектов

29 объектов

Хабаровскэнергосбыт

27.12.16г. – 7 объектов

 

 

Дальэнергосбыт

27.12.16г. – 12 объектов

23.01.17г. – 29 объектов

41 объект

 

Объекты АО «ГУ ЖКХ» запланированные к ограничению 26.12.16г. и 27.12.16г.

Наименование

Адрес

Результат

Наличие акта

 

                   ЕАОсбыт

1

Здание столярной мастерской  инв.№372

г.Биробиджан, ул.Дружбы, 24

ограничен

Да

2

Здание администрации, инв. №332

г.Биробиджан, ул.Дружбы, 24

ограничен

Да

 

               Амурэнергосбыт

1

Котельная №193,

с.Белоногово

 

 

2

Котельная №13,

п.Серышево

 

 

3

Котельная №224,

п.Поздеевка

 

 

4

Котельная №331,

г.Благовещенск

 

 

5

Сварочный цех

г.Белогорск, ул. Маяковского д.8

ограничен

Да

6

Столярный цех

г.Белогорск, ул. Маяковского д.8

ограничен

Да

7

Гараж №1

г.Белогорск, ул. Маяковского д.8

ограничен

Да

8

Гараж №2

г.Белогорск, ул. Маяковского д.8

ограничен

Да

9

Склад

г.Белогорск, ул. Маяковского д.8

ограничен

Да

10

Здание проходной

г.Белогорск, ул. Маяковского д.8

ограничен

Да

11

Склад

г.Белогорск, ул.Никольское Шоссе 5

ограничен

Да

12

Здание гаража

г.Свободный, ул.Луговая 13

ограничен

Да

13

Помещение сварочного цеха

п.Серышево, ул.Ковалёва 2

ограничен

Да

14

Гараж

п.Серышево, ул.Ковалёва 2

ограничен

Да

15

Здание конторы (РЭУ)

п.Серышево, ул.Ковалёва 2

ограничен

Да

16

Здание конторы

г.Белогорск, ул. Маяковского, д.8

ограничен

Да

17

Административное здание

п.Екатеринославка

ограничен

Да

              Хабаровскэнергосбыт

1

Здание склада инв.№24

г.Комсомольск-на-Амуре, ул.Дзержинского, 19

недопуск

Да

2

Здание склада инв.№23

г.Комсомольск-на-Амуре, ул.Дзержинского, 19

недопуск

Да

3

Здание гаража инв.№13

г.Комсомольск-на-Амуре, ул.Дзержинского, 19

недопуск

Да

4

Металлический склад инв.№21

г.Комсомольск-на-Амуре, ул.Дзержинского, 19

недопуск

Да

5

Металлический склад инв.№22

г.Комсомольск-на-Амуре, ул.Дзержинского, 19

недопуск

Да

6

Металлический склад инв.№16

г.Комсомольск-на-Амуре, ул.Дзержинского, 19

недопуск

Да

7

Металлический склад инв.№17

г.Комсомольск-на-Амуре, ул.Дзержинского, 19

недопуск

Да

8

Металлический склад инв.№19

г.Комсомольск-на-Амуре, ул.Дзержинского, 19

недопуск

Да

9

Металлический склад инв.№20

г.Комсомольск-на-Амуре, ул.Дзержинского, 19

недопуск

Да

10

Здание гаража с АБК инв.№9

г.Комсомольск-на-Амуре, ул.Урожайная,1

недопуск

Да

11

Домоуправление

г.Хабаровск, пер.Батарейный, 2

ограничен

Да

12

Административное здание ДОС

г. Хабаровск-43, ул.Интернациональная, 18

ограничен

Да

13

Автомобильный гараж инв.№75

с.Анастасьевка, 49 км. ш.Комсомольское

ограничен

Да

14

Гараж инв.№607

г.Бикин, Восточный Военный Городок

ограничен

Да

15

Гараж инв.№608

г.Бикин, Восточный Военный Городок

ограничен

Да

16

Гараж инв.№35

с.Князе-Волконское

ограничен

Да

17

Комплексное здание

г.Хабаровск, пр-т 60 лет Октября, 42

ограничен

Да

 

            

 

          Дальэнергосбыт

1

Здание штаба инв.№9

г.Уссурийск, ул. Пушкина, д.34;

ограничен

Да

2

 

Штаб инв.33

г.Лесозаводск, ул.Дзержинского, д.3-а, стр.1

ограничен

Да

3

 

Здание административное инв.№168

г.Лесозаводск, ул.Гагарина

ограничен

Да

4

Здание конторы инв.№216

с.Новосысоевка, в/г№9

ограничен

Да

5

Здание цеха инв.№135

с.Новосысоевка, в/г№9

ограничен

Да

6

Здание мастерской инв.№196

с.Новосысоевка, в/г№9

ограничен

Да

7

Здание мастерской инв.№162

с.Новосысоевка, в/г№9

ограничен

Да

8

ЩО склада инв.№218

с.Новосысоевка, в/г№9

ограничен

Да

9

Здание конторы инв.№158

с.Новосысоевка, в/г№9

ограничен

Да

10

Гараж инв.№217

с.Новосысоевка, в/г№9

ограничен

Да

11

ЩО гаража инв.№169

с.Новосысоевка, в/г№9

ограничен

Да

12

Гараж инв.№169 (электроцех)

с.Новосысоевка, в/г№9

ограничен

Да

13

ВНС №7 в/г 2

пос.Андреевка

самоограничен

Да

14

ВНС №24 в/г 2

пос.Андреевка

самоограничен

Да

15

ВНС №8 в/г 2

пос.Андреевка

самоограничен

Да

16

ВНС №29 в/г2

пос.Андреевка

самоограничен

Да

17

В/г 11, котельная № 33

г.Лесозаводск

не самоограничен

 

18

В/г 13, котельная № 214

г.Лесозаводск

не самоограничен

 

19

В/г 13, котельная № 74

г.Лесозаводск

не самоограничен

 

20

В/г 13, котельная № 236

г.Лесозаводск

не самоограничен

 

21

В/г 11, котельная № 13

г.Лесозаводск

не самоограничен

 

22

В/г 13, котельная № 234

г.Лесозаводск

не самоограничен

 

23

В/г 13, котельная № 164

г.Лесозаводск

не самоограничен

 

24

В/г 11, котельная № 71

г.Лесозаводск

не самоограничен

 

Объекты запланированные к ограничению с  11.01.2017г.

 

               Амурэнергосбыт

  1

Офис

с.Томичи, ул.Загородная, 48

ограничен

Да

2

Слесарная мастерская

с.Томичи, ул.Загородная, 8

ограничен

Да

3

Склад ДУ-2

с.Поздеевка

самоограничен

Да

4

ДУ-1

с.Возжаевка

самоограничен

Да

5

Нежилые помещения в жилом доме

г.Благовещенск, ул.Красноармейская 167/1

ограничен

Да

6

Административное здание

с.Среденбелое-2, ул.Ленина, 11

ограничен

Да

7

Здание гаража инв.№190

с.Среденебелое-2

ограничен

Да

8

Помещения в квартирах жилого дома инв.№57

с.Екатеринославка, ул.Южная, 57

ограничен

Да

9

Гараж инв.№288

п.Серышево

ограничен

Да

10

Склад ВКХ инв.№307

п.Серышево

ограничен

Да

11

Здание столовой инв.№363

г.Белогорск

ограничен

 

12

Гараж инв.№342

п.Серышево

ограничен

Да

13

Помещение в здании хранилища инв.№459

с.Возжаевка

не ограничен - транзит воинские склады

 

14

Помещение в конторе с гаражом инв.№163, помещение в здании склада инв.№162

с.Екатеринославка

ограничен

Да

15

Здание КПП №151

г.Свободный

ограничен

Да

16

Эл.цех СМУ-5 контора РГС

г.Благовещенск

ограничен

Да

17

Здание гаража в административном здании

с.Екатеринославка, ул. Кооперативная,20

ограничен

Да

 

 

Объекты запланированные к ограничению с  23.01.2017г.

 

          Дальэнергосбыт

1

Склад инв.№17

с.Яковлевка

ограничен

 

2

Боксы для спецтехники инв.№96

о.Русский, п.Экипажный

ограничен

Да

3

Мастерская инв.№56

о.Русский, п.Экипажный

ограничен

Да

4

Столовая инв.№8

г.Владивосток, ул.Снеговая,39

ограничен

 

5

Служебное помещение в здании ПАО

г.Владивосток, ул.Ивановская,4

 

 

6

КПП №22

г.Владивосток, ул.Сипягина,8

ограничен

 

7

Мастерская инв.№4

г.Владивосток, ул.Сипягина,8

ограничен

 

8

Склад инв.№6

г.Владивосток, ул.Сипягина,8

ограничен

 

9

Гараж инв.№36

г.Владивосток, ул.Сипягина,8

ограничен

 

10

Металлический склад инв.№37

г.Владивосток, ул.Сипягина,8

ограничен

 

11

Металлический склад инв.№38

г.Владивосток, ул.Сипягина,8

ограничен

 

12

Склад инв.№39

г.Владивосток, ул.Сипягина,8

ограничен

 

13

Склад инв.№24

г.Владивосток, ул.Сипягина,8

ограничен

 

14

КПП инв.№31

г.Владивосток, ул.Сипягина,8

ограничен

 

15

Гараж инв.№32

г.Владивосток, ул.Сипягина,8

ограничен

 

16

Металлический склад инв.№34

г.Владивосток, ул.Сипягина,8

ограничен

 

17

Металлический склад инв.№35

г.Владивосток, ул.Сипягина,8

ограничен

 

18

Служебное помещение в штабе тыла инв.№97

г.Владивосток, ул.Карьерная,52

 

 

19

Служебное помещение в штабе инв.№37

г.Владивосток, ул.Давыдова, 34

 

 

20

Служебное помещение в подвале спального корпуса инв.№70

г.Владивосток, ул.Маковского, 85

 

 

21

Склад инв.№68

г.Лесозаводск, ул.Дзержинского, д.2-а, стр.1

ограничен

 

22

Хранилище инв.№67

г.Лесозаводск, ул.Дзержинского, д.2-а, стр.1

ограничен

 

23

Здание гаража инв.№14

г.Фокино, ул.Тихоокеанская

ограничен

Да

24

Здание конторы инв.№15

г.Фокино, ул.Тихоокеанская

ограничен

Да

25

Гараж

г.Фокино, ул.Тихоокеанская

ограничен

Да

26

Пилорама инв.№29

г.Фокино, ул.Тихоокеанская

ограничен

Да

27

Сушильный цех инв.№16

г.Фокино, ул.Тихоокеанская

ограничен

Да

28

Мастерские инв.№84

п.Золотая Долина

ограничен

Да

29

Склад инв.№57

п.Золотая Долина

ограничен

Да

30

Столовая инв.№17

г.Фокино, б.Павловск

ограничен

Да

31

Автогараж инв.№13

п.Николаевка

ограничен

Да

32

Казарма инв.№9

п.Николаевка

ограничен

Да

33

Мастерская инв.№180

п.Николаевка

ограничен

Да

 

 

 

 

 

Объекты запланированные к ограничению с  25.01.2017г.

 

Хабаровскэнергосбыт

1

Здание склада инв.№24

г.Комсомольск-на-Амуре, ул.Дзержинского, 19

 

 

2

Здание склада инв.№23

г.Комсомольск-на-Амуре, ул.Дзержинского, 19

 

 

3

Здание гаража инв.№13

г.Комсомольск-на-Амуре, ул.Дзержинского, 19

 

 

4

Металлический склад инв.№21

г.Комсомольск-на-Амуре, ул.Дзержинского, 19

 

 

 

5

 

Металлический склад инв.№22

 

г.Комсомольск-на-Амуре, ул.Дзержинского, 19

 

 

6

Металлический склад инв.№16

г.Комсомольск-на-Амуре, ул.Дзержинского, 19

 

 

7

Металлический склад инв.№17

г.Комсомольск-на-Амуре, ул.Дзержинского, 19

 

 

8

Металлический склад инв.№19

г.Комсомольск-на-Амуре, ул.Дзержинского, 19

 

 

9

Металлический склад инв.№20

г.Комсомольск-на-Амуре, ул.Дзержинского, 19

 

 

10

Здание гаража с АБК инв.№9

г.Комсомольск-на-Амуре, ул.Урожайная,1

 

 

11

Здание склада инв.№3

г.Комсомольск-на-Амуре, ул.Урожайная,1

 

 

12

Здание фруктохранилища инв.№4

г.Комсомольск-на-Амуре, ул.Урожайная,1

 

 

13

Помещение под офис в жилом доме инв.№87

г.Комсомольск-на-Амуре, ул.Калинина, 28

 

 

14

Помещение под офис в жилом доме инв.№51

г.Комсомольск-на-Амуре, ул.ДОС,6

 

 

15

Помещение под офис в жилом доме инв.№31

г.Комсомольск-на-Амуре, ул.Труда, 25

 

 

16

Помещение под офис в жилом доме инв.№40

г.Комсомольск-на-Амуре, ул.Севастопольская,55

 

 

17

Помещение под склад инв.№70

г.Комсомольск-на-Амуре, ул.Калинина,28

 

 

18

Помещение в здании управления КЭЧ инв.№32

г.Комсомольск-на-Амуре, ул.Красногвардейская, 29

 

 

19

Помещение под офис инв.№40

г.Комсомольск-на-Амуре, ул.Дос-Старт,4

 

 

20

Домоуправление инв.№38

г.Хабаровск, ул.Интернациональная,7

 

 

21

ЖЭУ инв.№196

г.Хабаровск

 

 

22

ЖЭУ инв.№345

г.Хабаровск

 

 

23

Заправочная станция инв.№362

г.Хабаровск

 

 

24

Здание гаража

г.Хабаровск, ул. Радищева, 3

 

 

25

Производственное здание инв.№68

с.Князе-Волконское

 

 

26

Склад инв.№34

с.Князе-Волконское

 

 

27

Склад инв.№59

с.Князе-Волконское

 

 

28

Склад инв.№53

с.Князе-Волконское

 

 

29

Управление ДОС-43 инв.№234

с.Князе-Волконское, ул.ДОС,43

 

 

30

Гараж инв.№161

п.Заветы Ильича

 

 

31

Гараж инв.№176

п.Заветы Ильича

 

 

32

Ремонтно-эксплуатационный участок инв.№28

г.Хабаровск-41

 

 

33

Ремонтно-эксплуатационный участок инв.№29

г.Хабаровск-41

 

 

34

Гараж инв.№271

г.Хабаровск-41

 

 

35

Здание металлического хранилища инв.№65

г.Хабаровск-43

 

 

36

Помещение под офис инв.№85

с.Хурба

 

 

37

Помещение под офис инв.№47

г.Николаевск-на-Амуре

 

 

38

Помещение под склад в/г№1

с.Пивань-1

 

 

39

Здание домоуправления инв.№20

г.Бикин, ул.ДОС,20

 

 

40

Помещение под офис инв.№1

с.Большая Картель, ул. Звездная,1

 

 

41

Слесарное помещение инв.№160

с.Вятское

 

 

42

Комендантский участок, инв.№21

с.Галкино

 

 
           

 

Автор:
Теги: долги  президент россии  ДЭК  минобороны 



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