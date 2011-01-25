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Установка вант начнется весной
25 Января 2011, 14:06 | Дальний Восток
При строительстве моста через бухту Золотой Рог будут использованы вантовые системы французской компании Freyssinet. Ванты фирмы считаются одними из самых надежных в мире. По словам заместителя директора «Тихоокеанской мостостроительной компании» Виктора СКЛЯРОВА, этот факт стал решающим при выборе производителя. При производстве вант для приморского объекта французская компания учитывала сложные погодные условия – резкие перепады температур, сильные ветры. Это повлияло на конструктивные особенности вант.
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