На Русском появится микрорайон

Целый жилой микрорайон построят на острове Русский во Владивостоке. Кроме уже возведенных на п-ве Саперном домов для переселенцев, там планируется продолжить практику жилищного строительства. Департамент градостроительства Приморского края объявил конкурс на проведение проектно-изыскательских работ.

Документация должна быть подготовлена в полугодовой срок, после чего начнется строительство. О том, когда планируется сдать в эксплуатацию дома, не уточняется.

Согласно техническому заданию ясно, что в районе бухты Новик на острове Русском появится как минимум 4 жилых дома, в каждом из которых по 40 квартир. Кроме того, будет предусмотрена резервная территория для размещения инженерной и транспортной инфраструктуры, объектов соцкультбыта.

Проект обойдется в сумму порядка 12,6 млн рублей, финансирование работ будет проводиться из бюджета Приморского края.

Напомним, что два жилых дома, рассчитанных на проживание 19 семей, уже построены в на острове Русский по поручению правительства РФ для тех жильцов, которые не захотели переезжать.