В крае будут реконструированы шесть погранпереходов

К АТЭС-2012 обустроят переходы: воздушный - Владивосток (Кневичи); морские - Владивосток, Находка и Восточный; автомобильные - Пограничный, Краскино. Реконструкция идет в рамках федеральной целевой программы «Государственная граница РФ 2003-2010 гг.» и контролируется ФГУ Росгранстрой (подразделение ЦТУ «Росграницы»).

Реконструкция приморских пограничных переходов относится к числу приоритетных направлений работы ФГУ Росгранстрой на ближайший период, поскольку отнесены правительством РФ к числу задействованных в организации проведения саммита АТЭС-2012 года. Такой же степенью приоритетности в глазах ФГУ обладают погранпереходы в г. Сочи.

Проект «КПП Краскино» и «КПП Пограничный» выполнялся сотрудниками Владивостокского филиала ФГУ «Росгранстрой» и ГИПРОНИИ ДВО РАН. Проекты морских и воздушных - совместно с организациями Санкт-Петербурга и подмосковной Дубны. Несмотря на проведение многочисленных рабочих совещаний на местах будущих реконструкций, в настоящее время утвержден только один проект - погранперехода «Краскино» в Хасанском районе. По словам руководителя Владивостокского филиала ЦТУ «Росграницы» по ДВФО Александра ВОРОБЬЕВА, генподрядная организация по реконструкции международного автомобильного пограничного перехода (МАПП) «Краскино» также определена: «Планируется выход подрядчика на площадку уже в январе, срок строительства - один год. Контроль за строительством и проектированием ведет Владивостокский филиал ФГУ «Росгранстрой». По реконструкции МАПП «Пограничный» проектирование ведет ГИПРОНИИ ДВО РАН. Окончание работ и выход на экспертизу в марте этого года».

Как прокомментировала ситуацию помощник руководителя ЦТУ «Росграницы» по ДФО (г. Хабаровск) Наталья МАКАРЕВИЧ, вариантов реконструкции автомобильного пункта пропуска «Пограничный» несколько, но пока ни один из них не утвержден: «Государственная граница и прилегающая к ней инфраструктура должны соответствовать международным стандартам, погранпереходы в Приморском крае не исключение».

В 2009 г. «Росграницей» был проведен мониторинг всех российских пунктов пропуска, проблемы оказались общими. Правила осуществления контроля в пунктах пропуска через Государственную границу РФ разработаны еще в 2008 году. Теоретически подразделениями «Росграницы» должны быть написаны технологические схемы организации пропуска для каждого ПП. В схемах в том числе устанавливаются нормы продолжительности контроля.

«Выявлено неудовлетворительное состояние зданий, сооружений и помещений, необходимых для осуществления пограничного, таможенного и иных видов контроля, их несоответствие типовым требованиям, предъявляемым контрольными органами к оборудованию и оснащению пунктов пропуска, - подытожил проделанную работу руководитель ЦТУ «Росграницы» Эдуард ФЕДОРЕЕВ на конференции «Туристический бизнес в России». - Основным критерием эффективности функционирования пункта пропуска является его фактическая пропускная способность, а также возможность оперативного реагирования на изменения грузо- и пассажиропотоков имеющимися у контрольных органов силами. От того, насколько грамотно и четко будет разработана указанная схема, а также насколько она будет выполняться и соблюдаться, напрямую зависит время прохождения пограничного и таможенного контроля».

Как удалось выяснить, при проектировании пропускных пунктов основное внимание уделялось удобству работы сотрудников государственных контролирующих органов, пограничной и таможенной службы. На втором месте стояла задача ускорения обработки грузов и увеличение грузопотока. И только на третьем - удобство пассажиров при пересечении российской границы.

«Росграница» занимается решением накопившихся за много лет вопросов, реконструкция ведется с учетом текущего грузо- и пассажиропотока, - сказал в интервью «ЗР» заместитель директора ГИПРОНИИ ДВО РАН, член общественного совета при «Росгранице» Евгений НОВОСЕЛЬЦЕВ. – Члены общественного совета со своей стороны указывали на этот недостаток. Хотелось бы работать на перспективу, развивать транспортный коридор «Приморье -1». Однако выделенные для освоения финансовые средства на такую задачу не рассчитаны». Так, начальная цена строительства в Краскино на конкурсе значилась в 969,4 млн руб.