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Медведев хочет перевести Дальний Восток на долгосрочные энерготарифы

24 Декабря 2014, 18:29 | Дальний Восток

Минимальный срок тарифного регулирования планируется на 5 лет

Премьер-министр РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ по итогам заседания правительственной комиссии по развитию Дальнего Востока поручил до 6 апреля 2015 года представить в правительство предложения о введении долгосрочных тарифов на электроэнергию на территории региона.

Как сообщается на сайте правительства, предложения должны согласовать и представить Федеральная служба по тарифам (ФСТ), Минэнерго, Минэкономразвития и Минвостокразвития.

Срок тарифного регулирования должен составлять не менее 5-20 лет.

Оно касается генерирующих и сетевых компаний, функционирующих на территории Дальнего Востока и должно учитывать в ценах на электроэнергию возврат вложенного капитала и его доходность на территориях, отнесенных к неценовым зонам и технологически изолированным энергетическим системам.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток

Автор: Ольга Добролюбова
Теги: тарифы  ФСТ  медведев 



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