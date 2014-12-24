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Медведев хочет перевести Дальний Восток на долгосрочные энерготарифы
Минимальный срок тарифного регулирования планируется на 5 лет
Премьер-министр РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ по итогам заседания правительственной комиссии по развитию Дальнего Востока поручил до 6 апреля 2015 года представить в правительство предложения о введении долгосрочных тарифов на электроэнергию на территории региона.
Как сообщается на сайте правительства, предложения должны согласовать и представить Федеральная служба по тарифам (ФСТ), Минэнерго, Минэкономразвития и Минвостокразвития.
Срок тарифного регулирования должен составлять не менее 5-20 лет.
Оно касается генерирующих и сетевых компаний, функционирующих на территории Дальнего Востока и должно учитывать в ценах на электроэнергию возврат вложенного капитала и его доходность на территориях, отнесенных к неценовым зонам и технологически изолированным энергетическим системам.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток
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