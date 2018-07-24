Приморцы стали больше летать

Самолетами местной авиакомпании

Авиакомпания «Аврора» (входит в группу «Аэрофлот») отчиталась по итогам первого полугодия 201 8 года – перевозки пассажиров выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6% и составили почти 726 тыс.

Перевозки на внутренних линиях составили почти 543 тыс. пассажиров (рост на 7%), на международных - более 183 тыс. человек (рост на 2%). Объем грузов и почты увеличился на 1% и составил более 3,3 тыс. тонн.

В первом полугодии дальневосточная авиакомпания выполнила почти 11,6 тыс. рейсов (рост на 2%).

Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: Авиакомпания «Аврора» создана в 2013 году на базе региональных перевозчиков по поручению правительства РФ, в настоящее время входит в группу компаний «Аэрофлот». «Аврора» является крупнейшим авиаперевозчиком на Дальнем Востоке и стратегическим партнером местных региональных администраций в развитии внутрирегиональной авиации. Контрольный пакет акций (51%) «Авроры» принадлежит «Аэрофлоту», 49% - правительству Сахалинской области. В настоящее время парк воздушных судов авиакомпании насчитывает 24 самолета: 10 среднемагистральных Airbus А319, одиннадцать DHC-8 и три внутрирегиональных самолета DHC-6 Twin Otter.

В 2017 году «Аврора» перевезла более 1,5 млн пассажиров, что на 12,5% больше, чем в 2016 году.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото авиакомпании «Аврора»