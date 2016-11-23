Дальневосточники живут меньше, чем среднестатистические россияне

В первую очередь это последствия недостаточно качественной медицины, считает премьер-министр РФ Дмитрий Медведев

В 2015 году показатель средней продолжительности жизни на Дальнем Востоке был ниже среднего уровня по стране, заявил премьер-министр РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ, в среду на заседании правкомиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона.

«В первую очередь это из-за недостаточно качественной медицины и в целом более низкого уровня жизни. Определенные улучшения все-таки происходят, они касаются снижения ряда показателей по смертности, сокращения более чем в два раза миграционного оттока с Дальнего Востока. В Сахалинской области и вовсе наблюдается миграционный прирост. Общее уменьшение численности населения на Дальнем Востоке с января по август текущего года в 3,5 раза ниже, чем в прошлом году. Если говорить о демографической динамике, это лучшие показатели за последние 25 лет», - сказал премьер-министр.

По его словам, до 1 марта 2017 года будет разработан и реализован дополнительный комплекс мер для улучшения демографии в регионах Дальнего Востока.

Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток