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Награда в полмиллиона обещана за достоверную информацию об убийце чемпиона Приморья

23 Августа 2017, 15:54 | Дальний Восток

Анонимность и конфиденциальность гарантируются

МВД России обещает заплатить 500 тыс. рублей за достоверную информацию, которая поможет задержать объявленного в федеральный розыск подозреваемого в убийстве спортсмена-пауэрлифтера Андрея ДРАЧЕВА.

За информацию, способствующую задержанию уроженца города Амурск Анара АЛЛАХВЕРАНОВА, МВД гарантирует вознаграждение. Анар Аллахверанов 1992 года рождения занимался смешанными единоборствами (ММА, миксфайтинг).

20 августа в ходе драки в центре Хабаровска Аллахверанов нанес смертельные травмы Андрею Драчеву, чемпиону мира, Европы и Приморского края по пауэрлифтингу.

Анар Аллахверанов 1992 года рождения занимался смешанными единоборствами (ММА, миксфайтинг).

Подозреваемый в убийстве скрылся сразу после произошедшего. По факту случившегося было возбуждено дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Позднее следствие переквалифицировало действия молодого человека на п. "и" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное из хулиганских побуждений). По этой статье ему грозит до 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение.

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток

Автор:
Теги: МВД  награда  убийство 



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Комментарии

  • Люблю путина17:03, 23.08.2017#

    Не обращайте внимание на издержки мультикультурализма, берите пример с Европы, ну ошибся иммигрант, с кем не бывает, исправится.

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