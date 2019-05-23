В суде по косаткам Росрыболовство подтвердило легальность выдачи разрешений

Первое заседание по иску зоозащитников Сахалина к государственным ведомствам России прошло в городском суде Южно-Сахалинска

Первое заседание по иску зоозащитников Сахалина к государственным ведомствам России прошло в городском суде Южно-Сахалинска. Ответчиком в суде выступают Росприроднадзор и Росрыболовство. По мнению истцов, эти ведомства не должны были выдавать разрешения на добычу морских млекопитающих. Кроме ответчиков, заинтересованными лицами выступают четыре компании, которые на основании этих официальных разрешительных билетов отловили 11 косаток и 87 белух.

Началось слушание дела поданного ходатайства Росрыболовства. Представитель регулятора потребовал прекратить административное производства по иску. По его мнению, Росрыболовство не может выступать ответчиком в части требований по выпуску животных, так как это выходит за рамки полномочий, которыми ведомство наделило государство. Кроме того, представитель Росрыболовства мотивировал ходатайство неопределенностью требований общественных организаций к ответчикам.

Однако судья Наталья ПЕРЧЕНКО ходатайство не удовлетворила. Далее в своем выступлении истцы мотивировали свои требования тем, что отлов косаток, мог косвенно повлиять на запасы горбуши около Сахалина, так как изъятые из природы животные могли бы съесть определенное количество тюленей. А так как тюлени не съедены, то они питались горбушей. И местным жителям ее не стало хватать. Никаких фактов и документов, свидетельствующих о незаконности выдачи государственных рыболовных билетов и нарушений правил рыболовства, в выступлении общественности приведено не было.

На этом судья объявила перерыв. После заседания директор компании «Афалина» Алексей РЕШЕТОВ прокомментировал ход заседания и ответил на вопросы журналистов.

«Общественные организации предъявили претензии к системе распределения квот на вылов мормлеков в России. Были затронуты вопросы согласования планов компаний, поданные в Росрыболовство, которые явились одним из оснований для выдачи квот. Росрыболовство подтвердило, что все регламенты и порядок выхода приказов по морслекам был соблюден. Зоозащитники, больше призывают суд рассматривать этические аспекты добычи животных. Мы выполняем поручение правительства и сотрудничаем с научным консилиумом, который уже дал свои прогнозы о судьбе животных. Сегодня мы наблюдаем определенные попытки дискредитировать Россию. Через социальные сети распространяется информация, косатки близки к гибели, что консилиум ошибается в своих решениях, что есть некий саботаж со стороны государственных чиновников. Это недостоверная информация, все животные здоровы, мы постоянно отсчитываемся перед членами рабочей группы правительства о состоянии животных. Плотно взаимодействуем с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. Все наши действия направлены на выполнение поручения президента России. Компании являются добросовестными пользователями российских биоресурсов. Что касается требований о выпуске, то мы их не получали ни от одного государственного ведомства. К нам нет судебных исков с такими требованиями, мы не являемся ответчиками в судах по этому вопросу, у нас нет судебных решений и исполнительных листов. Любые решения принятые государством, компании выполнят», - заявил Алексей Решетов.