www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 67.39 р. 100 JPY: 60.66 р.
EUR: 78.76 р. 10 CNY: 99 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Новости
Распечатать

Первая ракета для космодрома Восточный установлена на стартовом комплексе

23 Апреля 2016, 10:29 | Дальний Восток

Первый пуск с нового космодрома намечен на 27 апреля

Ракета-носитель «Союз-2.1а» для первого запуска с нового космодрома Восточный установлена на стартовом комплексе, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

«Вертикализация прошла успешно. Ракета установлена на стартовом комплексе», - сообщил Роскосмос.

Первый пуск с Восточного запланирован на 27 апреля. С помощью ракеты-носителя "Союз-2.1а" должны быть запущены космические аппараты «Ломоносов», «Аист-2Д» и SamSat-218.

Досье «Золотого Рога»: Космодром Восточный строится в Амурской области с 2010 года. Общая площадь космодрома составляет около 700 квадратных километров. Первый запуск с Восточного планировалось провести еще в декабре 2015 года, однако в середине октября прошлого года президент Владимир ПУТИН предложил перенести старт на весну 2016 года.

Научный космический аппарат «Ломоносов» создан по заказу МГУ им. М.В.Ломоносова в АО «Корпорация «ВНИИЭМ» и предназначен для проведения научных экспериментов с целью исследования транзиентных световых явлений, радиационных характеристик земной магнитосферы и фундаментальных космологических исследований. Аппарат оснащен космическим телескопом для измерения энергетического спектра и химического состава космических лучей предельно высоких энергий с околоземной орбиты. Кроме того, на борту аппарата установлены комплексы приборов по исследованию космических гамма-всплесков и ближней магнитосферы Земли.

«Аист-2Д» - российский спутник дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) с разрешающей способностью до 1,5 метра. Аппарат разрабатывался и создавался совместно инженерами АО «РКЦ «Прогресс» и Самарского государственного аэрокосмического университета (СГАУ).

Наноспутник SamSat-218 является частью комплекса научной аппаратуры «Контакт», созданного учеными СГАУ и инженерами АО «РКЦ «Прогресс». Вторая часть комплекса «Контакт» будет размещаться на борту малого космического аппарата «Аист-2Д». Задача комплекса - отработка технологии управления малыми космическими аппаратами.

 Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

Автор: Юрий Рогов
Теги: "восточный"  космос  Путин 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • vasya23:55, 23.04.2016#

    Посмотрел на карте, где этот Восточный. К счастью от Владивостока почти прямо на север, и самую малость на запад. Следовательно болванки будут при неудачных пусках лететь мимо, севернее. В зоне риска Хабаровск, юг Сахалина и Хоккайдо. Это успокаивает.

  • Esay18:03, 25.04.2016#

    Need help financially? Why don’t you try trading? Earning right in the comfort of your own home. Interested? Google Superior Trading System now.

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru