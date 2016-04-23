Первая ракета для космодрома Восточный установлена на стартовом комплексе

Первый пуск с нового космодрома намечен на 27 апреля

Ракета-носитель «Союз-2.1а» для первого запуска с нового космодрома Восточный установлена на стартовом комплексе, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

«Вертикализация прошла успешно. Ракета установлена на стартовом комплексе», - сообщил Роскосмос.

Первый пуск с Восточного запланирован на 27 апреля. С помощью ракеты-носителя "Союз-2.1а" должны быть запущены космические аппараты «Ломоносов», «Аист-2Д» и SamSat-218.

Досье «Золотого Рога»: Космодром Восточный строится в Амурской области с 2010 года. Общая площадь космодрома составляет около 700 квадратных километров. Первый запуск с Восточного планировалось провести еще в декабре 2015 года, однако в середине октября прошлого года президент Владимир ПУТИН предложил перенести старт на весну 2016 года.

Научный космический аппарат «Ломоносов» создан по заказу МГУ им. М.В.Ломоносова в АО «Корпорация «ВНИИЭМ» и предназначен для проведения научных экспериментов с целью исследования транзиентных световых явлений, радиационных характеристик земной магнитосферы и фундаментальных космологических исследований. Аппарат оснащен космическим телескопом для измерения энергетического спектра и химического состава космических лучей предельно высоких энергий с околоземной орбиты. Кроме того, на борту аппарата установлены комплексы приборов по исследованию космических гамма-всплесков и ближней магнитосферы Земли.

«Аист-2Д» - российский спутник дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) с разрешающей способностью до 1,5 метра. Аппарат разрабатывался и создавался совместно инженерами АО «РКЦ «Прогресс» и Самарского государственного аэрокосмического университета (СГАУ).

Наноспутник SamSat-218 является частью комплекса научной аппаратуры «Контакт», созданного учеными СГАУ и инженерами АО «РКЦ «Прогресс». Вторая часть комплекса «Контакт» будет размещаться на борту малого космического аппарата «Аист-2Д». Задача комплекса - отработка технологии управления малыми космическими аппаратами.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.