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Банк "Восточный" возглавил бывший глава банка "Русский стандарт"
Дмитрий Левин сменил на посту председателя правления одного из ведущих банков Дальнего Востока Дмитрия Кордичева
Председателем правления банка «Восточный» назначен Дмитрий ЛЕВИН, пятнадцать лет возглавлявший банк «Русский стандарт». Кандидатура г-на Левина согласована Банком России. До этого, с октября 2015 года, председателем правления «Восточного» был Алексей КОРДИЧЕВ.
Дмитрий Левин в июле 2017 года был назначен исполнительным директором «Восточного», в сентябре стал первым заместителем председателя правления.
Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: Дмитрий Левин в 1987 году окончил Московский финансовый институт. С 1987 года работал в Банке внешней торговли, в Министерстве финансов России и Сбербанке. С 1992 года занимал руководящие должности в Международном акционерном банке сберегательных банков и Межкомбанке. С момента основания банка «Русский стандарт» работал в нем, в 2016-2017 годах был исполнительным директором РГС банка.
«Восточный» в январе 2017 года завершил процесс присоединения Юниаструм банка. Собственники «Юниаструма» получили около 40% в объединенном банке. На данный момент основным акционером «Восточного» с долей в 51,62% является кипрская Evison Holdings Ltd, подконтрольная фондам под управлением Baring Vostok и Russia Partners.
Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
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