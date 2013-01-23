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Sukhoi Superjet-100 авиакомпании "Якутия" выполнил первый рейс из Якутска в Хабаровск

23 Января 2013, 16:01 | Дальний Восток

23 января Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Якутия" выполнил свой первый пассажирский рейс по маршруту Якутск - Хабаровск. Из аэропорта Якутска воздушное судно вылетело c 49 пассажирами на борту в 07:12 по местному времени, прибыло в аэропорт назначения в 09:18. Из Хабаровска в Якутск SSJ-100 вылетит по регулярному расписанию в 19:25.

Как сообщила пресс-служба авиакомпании", в зимнем расписании полетов SSJ-100 будет выполнять рейсы Якутск - Хабаровск, Якутск - Новосибирск и Якутск - Харбин. С переходом на летнюю программу добавятся рейсы Якутск - Новосибирск - Нерюнгри, Хабаровск - Магадан и Хабаровск - Петропавловск-Камчатский.

Как уже сообщал "ЗР", первый рейс самолета Sukhoi Superjet 100 из Якутска в Хабаровск был запланирован на 12 января текущего года, но был отложен в связи с сильными морозами. Сообщалось, что это было сделано в связи с недостаточным опытом эксплуатации воздушных судов данного типа в условиях аномально сильных морозов.

В самолете 93 пассажирских места: 8 мест бизнес-класса и 85 мест эконом-класса.

Авиакомпания "Якутия" стала вторым российским авиаперевозчиком, получившим Sukhoi SuperJet 100.

Олег КЛИМЕНКО, газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

 

Автор: Олег Клименко
Теги: авиаперевозки  аэропорты  Якутия  Суперджет  авиакомпании 



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