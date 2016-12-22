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Выдачу "дальневосточных гектаров" серьезно ограничат

22 Декабря 2016, 07:10 | Дальний Восток

Главы регионов получили право определять территории, из которых не будут выделяться участки

Госдума на заседании приняла во втором и третьем чтении закон, уточняющий порядок определения территорий, в границах которых не могут располагаться предоставляемые гражданам участки на Дальнем Востоке. Согласно принятым в среду поправкам, территории, в границах которых не могут быть предоставлены земельные участки, должны утверждаться законом субъекта РФ. При этом с соответствующей законодательной инициативой должен выступить глава субъекта РФ.

Согласно документу, в законе субъекта РФ должно быть описано местоположение территории, в границах которой не могут быть предоставлены участки, их площадь и основания для соответствующего запрета.

Закон также предусматривает сохранение механизма согласования соответствующего проекта закона с органом, осуществляющим в ДФО функции по координации деятельности по реализации государственных программ и ФЦП.

Сейчас в целях проверки наличия или отсутствия оснований для отказа в предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование уполномоченный орган вправе направлять межведомственные запросы. Закон заменяет это право уполномоченного органа на обязанность. «Это позволит обеспечить большую юридическую «чистоту» процедуры предоставления участков, в том числе избежать возможных ошибок, способных повлечь соответствующие судебные процессы», - говорится в пояснительной записке к документу.

Досье «Золотого Рога»: Закон о предоставлении гражданам в безвозмездное пользование 1 гектара земли в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) был принят в апреле 2014 года, вступил в силу с 1 июня 2016 года. На первом этапе земля выделялась лишь в определенных «пилотных» муниципалитетах. С 1 октября 2016 года дальневосточник может получить земельный участок в своем регионе. С 1 февраля 2017 года «дальневосточный гектар» выдается любому жителю России. Подать свое заявление на участок можно в уполномоченный орган в бумажном виде или в онлайн-режиме в федеральной информационной системе НаДальнийВосток.РФ

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: закон  земля  "дальневосточный гектар" 






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Комментарии

  • Псевдоним07:42, 22.12.2016#

    А и правильно)) Сначала Едриллы разобрали самые лакомые кусочки, а теперь можно и ограничить)). .

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