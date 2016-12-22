Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Выдачу "дальневосточных гектаров" серьезно ограничат
Главы регионов получили право определять территории, из которых не будут выделяться участки
Госдума на заседании приняла во втором и третьем чтении закон, уточняющий порядок определения территорий, в границах которых не могут располагаться предоставляемые гражданам участки на Дальнем Востоке. Согласно принятым в среду поправкам, территории, в границах которых не могут быть предоставлены земельные участки, должны утверждаться законом субъекта РФ. При этом с соответствующей законодательной инициативой должен выступить глава субъекта РФ.
Согласно документу, в законе субъекта РФ должно быть описано местоположение территории, в границах которой не могут быть предоставлены участки, их площадь и основания для соответствующего запрета.
Закон также предусматривает сохранение механизма согласования соответствующего проекта закона с органом, осуществляющим в ДФО функции по координации деятельности по реализации государственных программ и ФЦП.
Сейчас в целях проверки наличия или отсутствия оснований для отказа в предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование уполномоченный орган вправе направлять межведомственные запросы. Закон заменяет это право уполномоченного органа на обязанность. «Это позволит обеспечить большую юридическую «чистоту» процедуры предоставления участков, в том числе избежать возможных ошибок, способных повлечь соответствующие судебные процессы», - говорится в пояснительной записке к документу.
Досье «Золотого Рога»: Закон о предоставлении гражданам в безвозмездное пользование 1 гектара земли в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) был принят в апреле 2014 года, вступил в силу с 1 июня 2016 года. На первом этапе земля выделялась лишь в определенных «пилотных» муниципалитетах. С 1 октября 2016 года дальневосточник может получить земельный участок в своем регионе. С 1 февраля 2017 года «дальневосточный гектар» выдается любому жителю России. Подать свое заявление на участок можно в уполномоченный орган в бумажном виде или в онлайн-режиме в федеральной информационной системе НаДальнийВосток.РФ
Новости тематики
- Выдачу "дальневосточных гектаров" серьезно ограничат
- Дальневосточники хотят использовать дармовые гектары под дачи
- На Дальнем Востоке будет построен 200-метровый небоскреб
- Трутнев пообещал навести порядок в распределении "дальневосточного гектара"
- Минвостокразвития сняло офис в Москве за 7,349 млн рублей в месяц
- Владельцам домов, попавших под снос к форуму АТЭС, вернут налог
Новости раздела
- Выдачу "дальневосточных гектаров" серьезно ограничат
- Обвиняемый в коррупции дальневосточный губернатор может лишиться "Волги"
- На Дальнем Востоке появился новый энергообъект
- На самолетах "Авроры" теперь можно пользоваться мобильником во время взлета и посадки
- FESCO запустила новый контейнерный поезд из Китая в Россию
- На Билибинской АЭС на Чукотке отключился энергоблок
- С 1 января серьезно меняются правила таможенной деятельности в РФ
- Бывший президент Фонда развития Дальнего Востока возглавил одну из крупнейших угольных компаний страны
- Дальневосточники живут меньше, чем среднестатистические россияне
- МТС меняет цены на звонки в роуминге
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Отозваны лицензии сразу у девяти страховщиков
- Россию и Японию свяжет переход стоимостью в 1 триллион рублей
- Арестованный за коррупцию дальневосточный губернатор потребовал назад конфискованное имущество
- Россиянам укоротят новогодние каникулы
- "Мэропад" в Приморье продолжается
- Россияне потянулись в банки, забирать депозиты
- Возле отделения Центробанка во Владивостоке прошла акция протеста (фото)
- Рубль резво движется к курсу 60
- Южнокорейский импичмент может стать спасением логистического проекта "Хасан - Раджин"
- Имя убитого в Турции российского посла Андрея Карлова будет присвоено Дальневосточному федеральному университету
А и правильно)) Сначала Едриллы разобрали самые лакомые кусочки, а теперь можно и ограничить)). .