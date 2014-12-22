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Символ года – в серебре и золоте
В филиалах Дальневосточного Сбербанка представлены монеты из драгоценных металлов с изображением Козы – символа нового 2015 года.
«Серебряная или золотая монета новогодней тематики станет оригинальным и запоминающимся подарком для ваших близких или деловых партнеров, – отметила Наталья ЦЫКАЛ, директор по развитию, организации продаж и обслуживанию розничного бизнеса Дальневосточного банка ОАО «Сбербанк России». – Широта ассортимента позволяет приобрести монеты на любой вкус, а грамотные консультации наших сотрудников помогут сделать новогодний подарок по-настоящему особенным».
Коллекционные монеты из золота и серебра, посвященные наступающему Новому году станут эксклюзивными подарками близким, друзьям, коллегам. Монеты из драгоценных металлов являются признанным во всем мире финансовым инструментом – инвестициями.
В филиалах Сбербанка представлено свыше 300 наименований монет из драгоценных металлов. Их тематика весьма разнообразна: от истории России и иностранных государств до экранизации фильмов, знаки Лунного календаря, монеты о редких животных и растениях, архитектурных памятниках, о дирижаблях, самолетах, автомобилях и о многом другом.
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