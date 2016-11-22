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МТС меняет цены на звонки в роуминге

22 Ноября 2016, 15:55 | Дальний Восток

Звонить в Японии и Гонконге станет дешевле, в Прибалтике – дороже в разы

ПАО «Мобильные Телесистемы» (МТС) с 9 декабря изменит цены на входящие звонки и исходящие вызовы в Россию на 48 международных направлениях, говорится в сообщении на сайте компании.

Рост стоимости звонков произойдет на 38 направлениях и составит от 13%. В том числе звонки в девяти странах подорожают в разы - в Норвегии, Финляндии, Швеции (в два раза), Болгарии (в 2,8 раза), Латвии, Литве, Эстонии (в 3,4 раза), Словении и на Фарерских островах (в 1,9 раза).

В то же время оператор понизит цены на разговоры в международном роуминге в 10 странах - в Японии, Сан-Марино, Гонконге, Монголии, Бахрейне, Индонезии, Андорре, ЮАР, на Кубе и Сен-Мартене. Сокращение стоимости на этих направлениях составит от 14 до 38%.

С 9 декабря МТС также меняет стоимость трех роуминговых опций. В частности, стоимость опции «Свободное путешествие» (пакет из 60 минут исходящих и входящих звонков в сутки) сократится на 24%, до 190 рублей. Количество стран, где действует услуга, увеличится до 45 с 16. Примерно на 10% увеличилась стоимость опции «Бит за границей» (интернет-доступ в поездках по фиксированной цене), теперь ее цена составляет от 300 рублей в сутки, количество стран, где доступна, услуга увеличилось до 30 с 18.

МТС объясняет коррекцию цен на роуминговые услуги ростом их себестоимости.

Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

 

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Теги: мтс  тарифы  связь  роуминг 






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