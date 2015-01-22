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Авиакомпания "Аврора" увеличила парк "аэрбасов" до семи машин
На воздушные суда этого типа в парке дальневосточного авиаперевозчика ложится основная нагрузка
Авиакомпания "Аврора" (входит в группу "Аэрофлот", создана на базе компаний "Сахалинские авиатрассы" и "Владивосток Авиа") 21 января пополнила парк воздушных судов седьмым Airbus A-319.
Лайнер с регистрационным номером VQ-BWV совершил посадку в аэропорту Владивостока, выполнив технический рейс из Манилы (Филиппины).
С получением нового самолета "Аврора" стала располагать семью однотипными самолетами А319. Таким образом, именно на воздушные суда этого типа в парке "Авроры" ложится основная нагрузка по выполнению расписания компании. В 2014 году на A-319 компании было перевезено 710 тыс. пассажиров, что составляет 67,7% от общего количества перевезенных пассажиров в прошлом году.
А-319 VQ-BWV окрашен в фирменные цвета авиакомпании "Аврора" и оснащен комфортабельным пассажирским салоном бизнес- и эконом-класса, рассчитанный на 134 пассажира.
После прохождения таможенных формальностей воздушное судно приступит к выполнению регулярных международных и российских рейсов по всей маршрутной сети авиакомпании "Аврора".
Как уже сообщал "Золотой Рог", в 2014 году "Аврора" ввела в эксплуатацию три А-319 и один Boeing-737.
В настоящее время парк авиакомпании насчитывает 18 среднемагистральных воздушных судов иностранного производства: семь самолетов А-319, пять Boeing-737, шесть DHC-8.
"Аэрофлот" в 2012 году принял решение объединить подконтрольные ему "Владивосток Авиа" и "Сахалинские авиатрассы" (САТ) в единого дальневосточного перевозчика. Акции ОАО "Владивосток Авиа" были переданы САТ (с октября 2013 года - ОАО "Авиакомпания "Аврора").
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток
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