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Стало известно, какие авиакомпании будут перевозить приморцев по субсидируемым тарифам
Билеты по спецтарифам будут доступны в течение всего года, но не для всех
Росавиация опубликовала список субсидируемых в 2019 году маршрутов для воздушных перевозок. Рейсы с Дальнего Востока и в обратном направлении будут субсидироваться по 90 маршрутам, их будут выполнять восемь авиакомпаний, которые подали соответствующие заявки, сообщает газета «Золотой Рог».
Всего, согласно постановлению правительства, может быть просубсидирован 161 дальневосточный маршрут.
В программе участвуют восемь авиакомпаний: «Аэрофлот», «Уральские авиалинии», «АЛРОСА», «Сибирь», «Якутия», NordStar, «ЮТэйр» и «ИрАэро».
Общий объем выделяемых в 2019 году субсидий составляет 3,8 млрд рублей (с учетом рейсов в Симферополь и Калининград). При этом 75% от этой суммы (2,9 млрд рублей) направляется на дальневосточные рейсы.
Предполагается, что билеты по спецтарифам будут доступны в течение всего года. Их могут приобрести граждане РФ младше 23 и старше 55 лет (мужчины - старше 60 лет), инвалиды и сопровождающие их лица, многодетные семьи.
Досье газеты «Золотой Рог»
В настоящее время в РФ действуют четыре программы поддержки внутренних авиаперевозок - на Дальний Восток, в Калининград и Симферополь (утверждены одним постановлением), а также межрегиональных рейсов. В бюджете на 2018 год на эти цели было предусмотрено 7,2 млрд рублей, из них 2,9 млрд рублей - на дальневосточные рейсы. При этом участвующий в программе «Аэрофлот» дважды за год приостанавливал продажи льготных билетов в ДФО, ссылаясь на полное освоение субсидий.
Олег КЛИМЕНКО.
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