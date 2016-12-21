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Обвиняемый в коррупции дальневосточный губернатор может лишиться "Волги"

21 Декабря 2016, 11:27 | Дальний Восток

Стоимость отечественного авто Хорошавина приставы оценили в 2 млн рублей

Автомобили, принадлежащие обвиняемому в коррупции бывшему губернатору Сахалинской области Александру ХОРОШАВИНУ и его сыну Илье ХОРОШАВИНУ, в ближайшие дни будут выставлены на торги в Южно-Сахалинске для возмещения ущерба государству.

По информации Управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Сахалинской области, автомобиль «Волга ГАЗ-21» записан на Хорошавина-старшего, Lexus - на сына.

Оценочная стоимость Lexus - 2,5 млн рублей, «Волги» - около 2 млн рублей. Автомобили арестованы и изъяты по решению суда в рамках исполнительного производства, которое реализуют УФССП и Территориальное управление Росимущества.

Судебные приставы в среду также намерены конфисковать московские квартиры супруги и сына бывшего губернатора Сахалинской области.

Конфискация будет произведена в рамках исполнения решения суда в Южно-Сахалинске, удовлетворившего иск Генпрокуратуры РФ.

Южно-Сахалинский городской суд еще 20 мая принял решение конфисковать у семьи Хорошавина имущество на 1,1 млрд рублей по иску Генпрокуратуры РФ. Надзорное ведомство просило обратить в доход государства имущество Александа Хорошавина, его жены и сына.

Как сообщалось, Южно-Сахалинский горсуд 20 мая конфисковал у семьи экс-губернатора имущество общей стоимостью 1,1 млрд рублей. Речь идет о той собственности, происхождение которой члены семьи не смогли объяснить: несколько квартир и земельные участки в элитных районах Москвы, дом на Рублевском шоссе, роскошные автомобили, ювелирные изделия и денежные средства.

В конце июля в СКР сообщили о завершении следственных действий в отношении Александра Хорошавина, его советника Андрея ИКРАМОВА, бывшего зампредседателя правительства Сахалинской области Сергея КАРЕПКИНА и Николая БОРИСОВА по девяти эпизодам мошенничества (части 5 и 6 статьи 290 УК РФ) и одному - легализации денежных средств (ст.174.1 УК РФ). В настоящее время фигуранты знакомятся с материалами дела.

Общая сумма взяток, вменяемых фигурантам, превышает 522 млн рублей, свыше 77 млн из которых были легализованы путем зачисления на банковские карты и конвертирования их в валюту, сообщили в СКР.

По версии следствия, в 2009 году губернатор Сахалинской областиХорошавин создал организованную преступную группу, в состав которой вошли Карепкин и Икрамов. В период с 2009 по 2015 годы члены группы получили от восьми предпринимателей, работающих сфере рыболовства, сельского хозяйства, транспортного обеспечения и строительства, взятки за общее покровительство по службе, совершение действий, входящих в полномочия членов организованной группы и способствование таким действиям со стороны должностных лиц. Взятки получались от предпринимателей, исполняющих госконтракты, а также получающих меры государственной поддержки. Экс-губернатор был задержан 3 марта 2015 года. Против него возбудили несколько уголовных дел о получении крупных взяток. В июле этого года расследование завершилось. Сахалинский экс-губернатор содержится под стражей в Москве.

Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Автор:
Теги: Александр Хорошавин  коррупция  lexus 



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