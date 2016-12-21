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На Дальнем Востоке появился новый энергообъект
Строительство второй очереди Благовещенской ТЭЦ обошлось в 7,9 млрд рублей
ПАО «РусГидро» объявило о завершении первого из четырех крупных энергопроектов на Дальнем Востоке - строительстве второй очереди Благовещенской ТЭЦ. При реализации проекта компании удалось уложиться в рамки изначально утвержденного бюджета пятилетней давности и сэкономить средства.
Гендиректор ПАО «РАО ЭС Востока» Сергей ТОЛСТОГУЗОВ пояснил, что сэкономить на стройке удалось за счет того, что использовалось отечественное оборудование и особая схема работы с подрядчиком.
В итоге вторая очередь Благовещенской ТЭЦ обошлась в 7,9 млрд рублей, с учетом полной реконструкции ТЭЦ - 8,2 млрд рублей.
Вторая очередь Благовещенской ТЭЦ - один из четырех проектов инвестпрограммы «РусГидро» по строительству новых энергообъектов на Дальнем Востоке, реализуемых совместно с ПАО «РАО ЭС Востока».
Досье «Золотого Рога»: Установленная электрическая мощность Благовещенской ТЭЦ после завершения проекта строительства второй очереди увеличена на 120 МВт, до 400 МВт, тепловая мощность - на 188 Гкал/ч, до 1 тыс. Гкал/ч. Первую электроэнергию вторая очередь выдала в сеть уже в декабре 2015 года. В 2016 году было завершено строительство градирни, выполнено благоустройство территории, реконструированы объекты топливоподачи, построены внутриквартальные дороги и наружные сети. Благовещенская ТЭЦ входит в филиал «Амурская генерация» АО «Дальневосточная генерирующая компания» (ДГК).
Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото "РусГидро".
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