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На Дальнем Востоке появился новый энергообъект

21 Декабря 2016, 11:08 | Дальний Восток

Строительство второй очереди Благовещенской ТЭЦ обошлось в 7,9 млрд рублей

ПАО «РусГидро» объявило о завершении первого из четырех крупных энергопроектов на Дальнем Востоке - строительстве второй очереди Благовещенской ТЭЦ. При реализации проекта компании удалось уложиться в рамки изначально утвержденного бюджета пятилетней давности и сэкономить средства.

Гендиректор ПАО «РАО ЭС Востока» Сергей ТОЛСТОГУЗОВ пояснил, что сэкономить на стройке удалось за счет того, что использовалось отечественное оборудование и особая схема работы с подрядчиком.

В итоге вторая очередь Благовещенской ТЭЦ обошлась в 7,9 млрд рублей, с учетом полной реконструкции ТЭЦ - 8,2 млрд рублей.

Вторая очередь Благовещенской ТЭЦ - один из четырех проектов инвестпрограммы «РусГидро» по строительству новых энергообъектов на Дальнем Востоке, реализуемых совместно с ПАО «РАО ЭС Востока».

Досье «Золотого Рога»: Установленная электрическая мощность Благовещенской ТЭЦ после завершения проекта строительства второй очереди увеличена на 120 МВт, до 400 МВт, тепловая мощность - на 188 Гкал/ч, до 1 тыс. Гкал/ч. Первую электроэнергию вторая очередь выдала в сеть уже в декабре 2015 года. В 2016 году было завершено строительство градирни, выполнено благоустройство территории, реконструированы объекты топливоподачи, построены внутриквартальные дороги и наружные сети. Благовещенская ТЭЦ входит в филиал «Амурская генерация» АО «Дальневосточная генерирующая компания» (ДГК).

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото "РусГидро".


 



 

 

Автор: Олег Клименко
Теги: благовещенская тэц  "РусГидро"  инвестиции 



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