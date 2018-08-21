Китайцы подсели на приморские морепродукты

Компания из Даляня обещает миллиарды рублей инвестиций в местную аквакультуру

Китайская Dalian Wenlian Aquaculture планирует инвестировать 5 млрд рублей в производство и переработку аквакультуры на Дальнем Востоке. Компания уже подала заявку на освоение новых рыбоводных участков площадью 900 га. В рамках этого проекта планируется инвестировать 0,5 млрд рублей.

В дальнейшем Dalian Wenlian Aquaculture собирается дополнительно ввести в оборот рыбоводные участки площадью 4 тыс. га, а также построить завод по переработке аквакультуры. Планируемая совокупная сумма инвестиций составит 5 млрд рублей. Мощности завода будут рассчитаны на обработку 40 тыс. тонн морепродуктов в год.

Компания Dalian Wenlian Aquaculture 30 лет занимается выращиванием, переработкой и реализацией объектов аквакультуры (морской гребешок, морской огурец, морской еж и т.д.) как для внутреннего рынка Китая, так и для экспорта. Годовой оборот группы превышает $500 млн, объем выращиваемой морской аквакультуры - более 300 тыс. тонн в год.

В России ее «дочерняя» компания ООО «ВенЛян-Аквакультура» (Ольгинский район Приморского края) занимается выращиванием морского гребешка на площади 1,3 тыс. га. ООО является резидентом Свободного порта Владивосток.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток