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Во Владивостоке 5 сентября пройдет российско-корейский форум

21 Августа 2014, 16:34 | Дальний Восток

Он проводится по инициативе Генерального консульства Республики Корея и Владивостокского государственного университета экономики и сервиса

Российско-корейский форум "Взаимодействие Республики Корея и Дальнего Востока России в сфере производства информационно-культурного контента" пройдет 5 сентября в зале Ученого совета Владивостокского государственного университета экономики и сервиса (ВГУЭС).

Цель форума - обсудить новые перспективные направления сотрудничества Республики Корея и Российской Федерации в сфере обмена знаниями, технологиями и инновациями.

Форум проводится при поддержке МИД Республики Корея; министерства культуры, спорта и туризма Республики Корея и администрации Приморского края.

На форуме, в частности, будут подняты вопросы российско-корейского сотрудничества в процессе создания и продвижения культурного контента; современное состояния и перспективы развития российско-корейского сотрудничества в области СМИ и издательского дела, а также культурно-образовательных инноваций. Кроме того, в рамках мероприятия состоится обмен знаниями об истории и особенностях корейской традиционной культуры и русского классического искусства

Одним из самых интересных мероприятий форума ожидается выступление генерального директора корпорации "Kakao" ЛИ СОК У, который расскажет о стратегии распространения культурного контента через мобильную платформу Kakao.

Kakao Тalk - наиболее популярное приложение для смартфона, которое используется в 93% этих устройств в Республике Корея. Общее число KakaoTalk почти в 3 раза больше всего населения Кореи. Более 130 млн человек было зарегистрировано в декабре 2013 года.

Помимо бесплатных звонков и сообщений, пользователи KakaoTalk могут поделиться разнообразной информацией, включая фотографии, видео, голосовые сообщения, местоположение, ссылки URL, а также контактную информацию. Чаты групп доступны через Wi-Fi или 3G, и нет никаких ограничений на количество друзей, которые могут присоединиться в групповом чате.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток

Автор: Олег Клименко
Теги: Корея  ВГУЭС  форум 






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