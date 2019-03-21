Железная дорога предупредила о возможных ограничениях

Бизнесу рекомендовано согласовывать планы погрузки в адрес портов Дальнего Востока

ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) будет ежемесячно согласовывать с грузоотправителями планы погрузки в адрес портов Дальнего Востока на фоне вводимых ограничений во время ремонтных работ.

Вопросы синхронизации производственных планов грузоотправителей с ограничениями, связанными с проведением ремонтно-путевых работ, обсуждались в среду в Хабаровске на заседание Дальневосточного межрегионального координационного совета.

Как сообщает пресс-служба Дальневосточной железной дороги (ДВЖД, филиал РЖД), согласование будет проводиться «с учетом наличия груза на сети, на дороге, количества отставленных от движения поездов, а также плана проведения работ по текущему содержанию и ремонту инфраструктуры».

В сообщении отмечается, что в период технологических «окон» для ремонта пропускная способность железной дороги снижается до 20%, что требует соответствующей корректировки планов погрузки.

При этом железная дорога обещает приложить максимум усилий для пропуска поездов в сложный период. «Особое внимание будет уделено выполнению графика проведения ремонта. Продолжит применяться технология движения соединенных поездов. Число таких поездов в прошлом году выросло на четверть и составило 6 925», - отмечает ДВЖД.

Досье газеты «Золотой Рог»: Дальневосточная железная дорога проходит по территории шести субъектов РФ: Приморскому и Хабаровскому краям, Амурской и Сахалинской областям, Еврейской автономной области, Якутии.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото ТАСС