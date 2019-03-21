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Трутнев признал, что давление на бизнес на Дальнем Востоке не снижается

21 Марта 2019, 17:46 | Дальний Восток

И пообещал, что процедура выдачи разрешений на строительство будет максимально упрощена

Административное давление на бизнес в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) не снижается, нужны системные изменения, заявил вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий ТРУТНЕВ в четверг по итогам заседания совета округа. При этом г-н Трутнев пообещал, что процедура выдачи разрешений на строительство будет максимально упрощена, завершить эту работу планируется в течение месяца.

«Сегодня на получение разрешительной документации, экспертизу проектов, на различные виды согласования и разрешения уходит почти то же время, что необходимо на строительство объекта. Тратятся деньги, теряется время. Это существенно сказывается на темпах строительства на территории Дальнего Востока. Мы постараемся эту процедуру максимально сжать и оптимизировать», - цитируют Юрия Трутнева информагентства.

Полпред отметил, что административное давление на бизнес на Дальнем Востоке избыточное.

«Мы сталкиваемся с проблемами инвесторов, по которым приходится приглашать руководителей правоохранительных структур, отдельно разбираться. Мы будем прилагать все усилия, чтобы изменить ситуацию в этой части. Пока существенных изменений мы не добились. В этой сфере нужны системные изменения. Давно звучит предложение по инвестиционному суду. Есть еще ряд предложений по совершенствованию законодательства. Мы целый ряд предложений о защите бизнеса от проверок вносили. Многие меры работают в ТОР, но сказать, что бизнес на Дальнем Востоке расправил плечи, было бы неправильно. Есть чем заниматься еще», - сказал Юрий Трутнев.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: бизнес  Юрий Трутнев  строительство  давление  лицензирование 



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