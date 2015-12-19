Дальневосточники могут занимать очередь за бесплатной землей

Ограничений на количество земельных участков для членов одной семьи не предполагается

Госдума на заседании 18 декабря приняла в первом чтении законопроект о предоставлении гражданам земельных участков в Дальневосточном федеральном округе. Законопроект предусматривает бесплатное предоставление гражданам РФ земельных наделов в размере 1 га. При этом в документе нет ограничений на количество земельных участков для членов одной семьи, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

Госдума рассмотрит документ во втором и третьем чтении в весеннюю сессию.

«Принятие законопроекта будет способствовать привлечению граждан на постоянное место жительства в Дальневосточный федеральный округ, снижению оттока местного населения, ускорению социально-экономического развития субъектов Федерации, входящих в состав ДФО», - говорится в пояснительной записке к документу.

При этом земля не может быть предоставлена иностранным гражданам.

Землю планируется предоставлять на пять лет, в случае использования - закреплять право собственности, а в случае неиспользования - изымать.

Выделяемые участки будут расположены на расстоянии не ближе 10 км от малых городов (с численностью населения от 50 тыс. до 300 тыс. человек) и не ближе 20 км от крупных городов (с населением от 300 тыс. человек). Также нельзя будет получить земли Минобороны, земли под линейными объектами (дороги, трубопроводы, ЛЭП), над месторождениями полезных ископаемых и особо охраняемые природные территории.

Участки предлагается выделять по упрощенному порядку, без проведения кадастровых работ и вынесения границ земельных участков на местность, что значительно упростит для людей процедуру их получения.

Госдума приняла законопроект под названием "Об особенностях предоставления гражданам земельных участков в Дальневосточном федеральном округе и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ". Госдума рассмотрит документ во втором и третьем чтении в весеннюю сессию, сообщил глава думского комитета по земельным отношениям Алексей Русских.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА, Газета «Золотой Рог», Владивосток.