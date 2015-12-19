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Дальневосточники могут занимать очередь за бесплатной землей
Ограничений на количество земельных участков для членов одной семьи не предполагается
Госдума на заседании 18 декабря приняла в первом чтении законопроект о предоставлении гражданам земельных участков в Дальневосточном федеральном округе. Законопроект предусматривает бесплатное предоставление гражданам РФ земельных наделов в размере 1 га. При этом в документе нет ограничений на количество земельных участков для членов одной семьи, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».
Госдума рассмотрит документ во втором и третьем чтении в весеннюю сессию.
«Принятие законопроекта будет способствовать привлечению граждан на постоянное место жительства в Дальневосточный федеральный округ, снижению оттока местного населения, ускорению социально-экономического развития субъектов Федерации, входящих в состав ДФО», - говорится в пояснительной записке к документу.
При этом земля не может быть предоставлена иностранным гражданам.
Землю планируется предоставлять на пять лет, в случае использования - закреплять право собственности, а в случае неиспользования - изымать.
Выделяемые участки будут расположены на расстоянии не ближе 10 км от малых городов (с численностью населения от 50 тыс. до 300 тыс. человек) и не ближе 20 км от крупных городов (с населением от 300 тыс. человек). Также нельзя будет получить земли Минобороны, земли под линейными объектами (дороги, трубопроводы, ЛЭП), над месторождениями полезных ископаемых и особо охраняемые природные территории.
Участки предлагается выделять по упрощенному порядку, без проведения кадастровых работ и вынесения границ земельных участков на местность, что значительно упростит для людей процедуру их получения.
Госдума приняла законопроект под названием "Об особенностях предоставления гражданам земельных участков в Дальневосточном федеральном округе и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ". Госдума рассмотрит документ во втором и третьем чтении в весеннюю сессию, сообщил глава думского комитета по земельным отношениям Алексей Русских.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА, Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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Комментарии
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Citizen17:30, 19.12.2015#
Через ваучеры приватизировали страну, создали ОЛИГАРХИЮ. Теперь через тему с гектаром обеспечат себя землей, будут новые латифундисты. Схема стара и проста. Если народ умудрился влезть в МММ после вторго пришествия Мавроди, то землю сольет легко. Через 5-6 лет землю продадут за бесценок и свалят обратно во свояси. Никто инфраструктуру делать не будет, а кусок земли в . . . . без дорог и энергетики - обуза, а не актив.
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