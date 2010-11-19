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Образ города
Образ города в глазах среднего класса четко не определен. Большинство респондентов склонны видеть развитие города по всем направлениям сразу.
Такой вывод можно сделать из очередного социологического опроса представителей среднего класса Владивостока, топ-менеджеров и владельцев бизнеса Владивостока, который был проведен в июле 2010г.
Напомним, дальневосточная деловая газета «Золотой Рог» и Консалтинговое агентство IMCommunications начали совместный проект «Наш город», чтобы с помощью социологического мониторинга личных, социальных, политических настроений населения Владивостока накануне саммита АТЭС 2012 г. выявить, как придать Владивостоку новый импульс к деловой активности и, возможно, внести коррективы в модель развития города.
Забегая вперед, скажем, что очередной опрос подтвердил: доминирующего образа «профессии» Владивостока пока нет. Анализ ответов выявил лишь две характеристики, где фиксируется хотя и не ярко выраженное, но все же превалирующее мнение: Владивосток в настоящем - это город-порт и центр деловой активности. Доминирующей же роли в образе будущего Владивостока нет вообще, однако, по мнению «среднего класса», город будет развиваться гармонично во всех «ролях». Четкой концепции развития выявить не удалось. Может потому, что ее нет и в Стратегии развития Владивостока...
Насколько объективен наш опрос? - спрашивают читатели «ЗР». Сто интервьюируемых - возможно мало для глобального социологического исследования. Однако по просьбе «ЗР» консалтинговое агентство IMC сделало выборку участников опроса по главному критерию - это средний класс, это управленцы, это представители бизнеса, и в возрастной градации. Для правдивости ответов ФИО интервьюируемых не раскрывается.
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