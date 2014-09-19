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Дальневосточный Сбербанк примет участие в Амурэкспофоруме
В пятницу, 19 сентября открывается ежегодная выставка товаров и услуг «АмурЭкспоФорум-2014», которая собрала более 180 заявок на участие. Сбербанк представит на выставке продуктовую кредитную линейку, а также продукты и услуги некредитного характера.
«Сбербанк принимает участие в Амурской ярмарке товаров и услуг с момента ее основания. Это отличная возможность пообщаться с нашими клиентами на открытой площадке, получить обратную связь и предложить наши продукты в формате индивидуальных консультаций, – поясняет Олег МИХАЙЛОВ, управляющий Благовещенским отделением ОАО «Сбербанк России». – Мы рады представить услуги банка как для физических лиц, так и для корпоративных клиентов, а также инновационные решения для бизнеса».
В этом году Благовещенское отделение Сбербанка представит финансовые услуги для широкой географии участников: «АмурЭкспоФорум» посетят жители не только Амурской области, но и всего Дальнего Востока, Центральной части страны, а также представители Китая.
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