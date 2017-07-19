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Ведомство Чубайса приходит на Дальний Восток с миллиардами
Объем средств, направляемых в проекты с наносоставляющей, будет соответствовать не менее 30% инвестпортфеля нового фонда развития
АО «Роснано», Российская венчурная компания (РВК) и АО «Фонд развития Дальнего Востока» (ФРДВ) создадут совместный «Дальневосточный фонд развития и внедрения высоких технологий» Стороны будут участвовать в фонде в равных долях, при этом «Роснано» выступит в качестве управляющего партнера.
Фонд будет создан на 7 лет, инвестиционный период - 3 года. Средний размер одной инвестиции в проекты венчурной стадии составит не более 100 млн рублей, в проекты стадии роста - не более 1 млрд рублей. Целевой размер фонда составляет 10 млрд рублей.
Фонд будет инвестировать в компании из таких отраслей, как новые материалы и покрытия, машиностроение и приборостроение, металлургия и металлообработка, энергетика, строительство, робототехника, а также биотехнологии и ядерная медицина, опто- и наноэлектроника.
В настоящее время сформирован пайплайн фонда, в который входит около 30 компаний.
Досье «Золотого Рога»: «Роснано» создано в марте 2011 года путем реорганизации государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий». Компания содействует реализации государственной политики по развитию наноиндустрии, выступая соинвестором в нанотехнологических проектах. 100% акций АО «Роснано» находится в собственности государства. Функцию управления активами АО выполняет созданное в декабре 2013 года ООО «Управляющая компания «Роснано». Председателем правления ООО является Анатолий Чубайс.
Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
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Вы когда нибудь слышали о честности Чубайса? Он случайно не ВОР?