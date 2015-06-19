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Правительство утвердило шесть инвестпроектов Дальнего Востока для господдержки
Вопрос выделения средств будет рассмотрен 25 июня
Министр по развитию Дальнего Востока Александр ГАЛУШКА в пятницу в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2015) сообщил, что утвержденные шесть проектов "дают 123 млрд рублей частных инвестиций".
По словам министра, в ходе первого тура отбора инвестпроектов для инфраструктурной и бюджетной поддержки со стороны государства, было представлено более 50 проектов в разной степени готовности, распределены они были по трем корзинам.
"Шесть - это самые готовые, включая проектно-сметную документацию. На заседании правительства в четерг запланировано рассмотрение вопроса предоставления необходимых бюджетных средств для решения точечных инфраструктурных проблем каждого проекта", - уточнил Александр Галушка.
Кроме того, еще 11 проектов находятся в достаточно высокой степени готовности.
"Эти 11 проектов - плюс 500 млрд рублей частных инвестиций. Мультипликтор бюджетных и частных инвестиций по тем проектам, которые я назвал, более чем 1 к 10, то есть на один бюджетный рубль мы получаем более 10 рублей частных инвестиций и хорошую налоговую окупаемость",- сказал министр.
Подробности читайте в ближайшем номере деловой газеты " Золотой Рог".
Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета" Золотой Рог", Санкт-Петербург
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