Правительство утвердило шесть инвестпроектов Дальнего Востока для господдержки

Вопрос выделения средств будет рассмотрен 25 июня

Министр по развитию Дальнего Востока Александр ГАЛУШКА в пятницу в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2015) сообщил, что утвержденные шесть проектов "дают 123 млрд рублей частных инвестиций".

По словам министра, в ходе первого тура отбора инвестпроектов для инфраструктурной и бюджетной поддержки со стороны государства, было представлено более 50 проектов в разной степени готовности, распределены они были по трем корзинам.

"Шесть - это самые готовые, включая проектно-сметную документацию. На заседании правительства в четерг запланировано рассмотрение вопроса предоставления необходимых бюджетных средств для решения точечных инфраструктурных проблем каждого проекта", - уточнил Александр Галушка.

Кроме того, еще 11 проектов находятся в достаточно высокой степени готовности.

"Эти 11 проектов - плюс 500 млрд рублей частных инвестиций. Мультипликтор бюджетных и частных инвестиций по тем проектам, которые я назвал, более чем 1 к 10, то есть на один бюджетный рубль мы получаем более 10 рублей частных инвестиций и хорошую налоговую окупаемость",- сказал министр.

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Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета" Золотой Рог", Санкт-Петербург