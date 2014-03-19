На Дальнем Востоке начали возбуждать дела по легализации автомобильных распилов и конструкторов

Конструкторами и распилами называют автомобили, которые были ввезены в Россию по частям, собраны и зарегистрированы как полноценные по документам других машин.

В Еврейской автономной области в суд передано дело в отношении бывшего начальника отдела ГИБДД по региону и его двух его коллег, обвиняемых в легализации автомобильных конструкторов и распилов.

Как сообщила пресс-служба СУ СКР по ЕАО, двое бывших и один действующий сотрудник ГИБДД обвиняются по ч.1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Согласно Уголовному кодексу РФ, превышение должностных полномочий (ч.1 ст. 286 УК РФ) наказывается штрафом в размере до 80 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет.

"Все трое помогали знакомому предпринимателю Андрею ГОТИНУ регистрировать "конструкторы" под видом автомобилей. Эти технические средства не имели паспорта транспортного средства, не соответствовали требованиям безопасности ", - отмечается в пресс-релизе.

Предпринимателю, который возил с Японии "конструкторы-распилы" и оформлял их с помощью обвиняемых, предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 33 - ч. 1 ст. 286 УК РФ и ч. 3 ст. 159 УК РФ (соучастие в деле о превышении полномочий и мошенничество).

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.