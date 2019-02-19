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На Дальнем Востоке испытают новый российский самолет

19 Февраля 2019, 10:21 | Дальний Восток

Он придет на замену устаревшим Ан-24

Республика Саха (Якутия) планирует до 2030 года приобрести 23 самолета Ил-114-300 на замену устаревшим Ан-24. Для наиболее эффективной работы в Якутии специалисты разработали вариант самолета на 50 мест (в стандартной компоновке 68 мест) с расширенным багажным отсеком. Также самолет способен взлетать и садиться на грунтовых аэродромах.

Как сообщает пресс-служба авиакомпании «Полярные авиалинии», в настоящее время разрабатывается система послепродажного обслуживания и обучения экипажа. Центр технического обслуживания планируется организовать в Красноярске.

Досье газеты «Золотой Рог»: Ил-114-300 - проект модернизированной версии регионального Ил-114-100, разработанного конструкторским бюро Ильюшина в 80-х. Всего до 2029 года планируется выпустить порядка 100 машин. Президент Владимир ПУТИН поручил правительству рассмотреть вопрос организации серийного производства Ил-114 в 2014 году, с тех пор сроки создания и выхода на рынок лайнера неоднократно переносились.

Якутия планирует выступить стартовым заказчиком самолета Ил-114-300. Модернизированный самолет Ил-114, по предварительным расчетам, может стоить для покупателей около 1 млрд рублей.

Авиационная компания «Полярные авиалинии» была образована указом главы Якутии в 1997 году. География полетов распространяется на 80% территории республики, включая Заполярье и арктические территории. В декабре 2016 года "Полярные авиалинии" стали дочерним предприятием авиакомпании «Якутия». Авиапарк перевозчика укомплектован воздушными судами Ан-26Б, Ан-26Б-100, Ан-24РВ, Л-410 УВП-Э, Ми-8 МТВ-1, Ми-8T, Ан-2, Ан-3Т, Pilatus PC-6 Turbo Porter, Tundra DA-40NG.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток

Автор: Ольга Добролюбова
Теги: "полярные авиалинии"  Владимир Путин  "Ил"  аэродром  Якутия  авиакомпания 



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