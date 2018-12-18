Камчатка оказалась отрезана от Большой земли

Авиасообщение с полуостровом прервано из-за мощного циклона

Аэропорт Петропавловск-Камчатского на фоне снежного циклона закрыт до 15:00 вторника по местному времени (06:00 по Москве). До улучшения погодных условий отложены все рейсы по маршрутам внутри региона.

По данным пресс-службы аэропорта, утренний рейс из Москвы успел прилететь на полуостров, рейс из Новосибирска отправлен на запасной аэродром в Магадан, рейс из Хабаровска еще не вылетал на Камчатку, должен прибыть на полуостров по расписанию во второй половине дня.

В настоящее время с работает снегоуборочная техника, идет расчистка аэродрома.

Циклон обрушился на юг Камчатки в ночь на вторник. Под его влияние попали несколько районов, в том числе Петропавловск-Камчатский. На юге полуострова во вторник - штормовой ветер, сильный мокрый снег, метель. В муниципальных организациях отменен рабочий день, не учатся школьники. Губернатор Камчатки также призвал руководителей региональных предприятий сократить рабочий день для женщин. В горных районах края объявлена лавинная опасность.

По прогнозам синоптиков, улучшение погоды ожидается к утру среды.

Газета «Золотой Рог», Владивосток