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Во Владивостоке поднят российский флаг на ультрасовременном спасательном судне
Суда получили имена «Берингов пролив» и «Мурман», и они будут приписаны к портам Корсаков и Мурманск соответственно. Первое судно 218 «Мурман» было передано Минтрансу России в Мурманске 10 декабря 2015 г. Второе – судно 217 «Берингов пролив» передано тому же заказчику 18 декабря во Владивостоке. Владивосток стал первым российским портом, куда зашел «Берингов Пролив» после прохождения заводских испытаний. В торжественном поднятии флага приняли участие заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Аркадий ДВОРКОВИЧ, министр транспорта Максим СОКОЛОВ, первый вице-губернатор Приморского края Василий УСОЛЬЦЕВ, а также губернатор Сахалинской области Олег КОЖЕМЯКО.
«Многофункциональное аварийно-спасательное судно проекта MPSV06-NY представляет собой судно - ледокол с классом Icebreaker 6 неограниченного района плавания с ледокольным форштевнем и крейсерской кормовой оконечностью, с удлиненной двухъярусной надстройкой бака, носовым расположением жилой надстройки и машинным отделением в средней части, с дизель-электрической энергетической установкой, c двумя азиподами и носовыми подруливающими устройствами. На «Беринговом Проливе» установлено современное оборудование российского производства – системы навигации, водолазное оборудование, системы пожаротушения и современные интеллектуальные датчики. «Берингов пролив» и «Мурман» - наиболее крупные и насыщенные высокотехнологичным оборудованием в аварийно-спасательном флоте России, которые будут выполнять задачи нового уровня», - рассказал владелец и руководитель судостроительного холдинга Nordic Yards Виталий ЮСУФОВ.
Суда будут выполнять задачи по патрулированию и аварийно-спасательным операциям в районах судоходства, рыбного промысла, морских нефтяных и газовых промыслов. «Берингов пролив» и «Мурман» предназначены для поиска и оказания помощи терпящим бедствие судам, выполнения ледокольных операций при толщине льда до полутора метров, тушения пожаров на плавучих и береговых объектах, помощи в ликвидации возможных разливов нефти, обследования морского дна и поврежденных объектов на глубинах до 1000 метров.
Анна РЫКОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Фото автора.
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Устарело на этом спасателе оборудование еще в 90-тые годы:http://streltsovaleks. narod. ru/indexforChinas. html