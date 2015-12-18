www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.95 р. 100 JPY: 57.48 р.
EUR: 73.31 р. 10 CNY: 96.47 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Новости
Транспорт
Распечатать

Во Владивостоке поднят российский флаг на ультрасовременном спасательном судне

18 Декабря 2015, 18:40 | Дальний Восток
Во Владивостоке состоялась церемония поднятия государственного флага РФ на многофункциональном аварийно-спасательном судне (МАСС) "Берингов пролив", построенном на немецкой верфи "Нордик Ярдс Висмар ГмбХ" (Nordic Yards Wismar GmbH).
 
Строительство двух аварийно-спасательных судов осуществлено в рамках подпрограммы «Морской транспорт» Федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)», реализацию которой выполняет Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот) в лице Федерального казенного учреждения «Дирекция государственного заказчика программ развития морского транспорта». Эксплуатация судов будет осуществляться ФБУ «Морспасслужба Росморечфлота».

Суда получили имена «Берингов пролив» и «Мурман», и они будут приписаны к портам Корсаков и Мурманск соответственно. Первое судно 218 «Мурман» было передано Минтрансу России в Мурманске 10 декабря 2015 г. Второе – судно 217 «Берингов пролив» передано тому же заказчику 18 декабря во Владивостоке. Владивосток стал первым российским портом, куда зашел «Берингов Пролив» после прохождения заводских испытаний. В торжественном поднятии флага приняли участие заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Аркадий ДВОРКОВИЧ, министр транспорта Максим СОКОЛОВ, первый вице-губернатор Приморского края Василий УСОЛЬЦЕВ, а также губернатор Сахалинской области Олег КОЖЕМЯКО.

«Многофункциональное аварийно-спасательное судно проекта MPSV06-NY представляет собой судно - ледокол с классом Icebreaker 6 неограниченного района плавания с ледокольным форштевнем и крейсерской кормовой оконечностью, с удлиненной двухъярусной надстройкой бака, носовым расположением жилой надстройки и машинным отделением в средней части, с дизель-электрической энергетической установкой, c двумя азиподами и носовыми подруливающими устройствами. На «Беринговом Проливе» установлено современное оборудование российского производства – системы навигации, водолазное оборудование, системы пожаротушения и современные интеллектуальные датчики. «Берингов пролив» и «Мурман» -  наиболее крупные и насыщенные высокотехнологичным оборудованием в аварийно-спасательном флоте России, которые будут выполнять задачи нового уровня», - рассказал владелец и руководитель судостроительного холдинга Nordic Yards Виталий ЮСУФОВ.

Суда будут выполнять задачи по патрулированию и аварийно-спасательным операциям в районах судоходства, рыбного промысла, морских нефтяных и газовых промыслов. «Берингов пролив» и «Мурман» предназначены для поиска и оказания помощи терпящим бедствие судам, выполнения ледокольных операций при толщине льда до полутора метров, тушения пожаров на плавучих и береговых объектах, помощи в ликвидации возможных разливов нефти, обследования морского дна и поврежденных объектов на глубинах до 1000 метров.


 

 

 

Анна РЫКОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото автора.

Автор: Анна Рыкова
Теги: верфь  ледокол  корсаков  судноходство 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Pilot UFO22:36, 20.12.2015#

    Устарело на этом спасателе оборудование еще в 90-тые годы:http://streltsovaleks. narod. ru/indexforChinas. html

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru