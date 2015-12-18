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Дальневосточная авиакомпания "Аврора" получила восьмой Airbus A319

18 Декабря 2015, 16:55 | Дальний Восток

Новый самолет рассчитан на 128 пассажиров

Авиакомпания «Аврора» (входит в группу «Аэрофлот») в пятницу получила восьмой среднемагистральный самолет Airbus A319. Самолет с регистрационным номером VP-BWA в пятницу совершил посадку в аэропорту Владивостока, выполнив перегоночный рейс из Каунаса с технической посадкой в Красноярске, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

Новый самолет представлен в двухклассной компоновке (бизнес и эконом) и рассчитан на 128 пассажиров.

Воздушное судно будет находиться в резерве авиакомпании до вылета на перекраску в технический центр Air Asia Co.Ltd на о. Тайвань в 2016 году. По возвращению на базу авиакомпании во Владивосток воздушное судно в новой оригинальной раскраске "Авроры" приступит к выполнению регулярных международных и внутрироссийских рейсов.

С учетом нового самолета парк воздушных судов "Авроры" насчитывает 19 среднемагистральных воздушных судов (восемь Airbus А319, три Boeing-737, шесть DHC-8) и два внутрирегиональных самолета типа DHC-6.

Досье «Золотого Рога»: Авиакомпания «Аврора» создана «Аэрофлотом» в 2013 году по поручению правительства РФ на базе авиакомпаний «Владивосток Авиа» и «Сахалинские авиатрассы». «Аврора» является крупнейшим авиаперевозчиком на Дальнем Востоке и стратегическим партнером местных региональных администраций по развитию внутрирегиональной авиации.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото авиакомпании "Аврора".

Автор: Ольга Добролюбова
Теги: авиа  самолет  "Аврора" 



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