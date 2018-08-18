Трутнев сохранил ручной контроль над дальневосточной энергетикой

Оставшись во главе совета директоров «РусГидро»

Вице-премьер РФ, полпред президента в ДФО Юрий ТРУТНЕВ переизбран председателем совета директоров ПАО «РусГидро», управляющего дальневосточной энергетикой.

На годовом собрании акционеров «РусГидро» в конце июня в совет директоров были избраны гендиректор ПАО «Россети» Павел ЛИВИНСКИЙ и заместитель главы Минэкономразвития Михаил РАССТРИГИН.

Также в состав совета вошли вице-президент ПАО «Роснефть» Андрей ШИШКИН, корпоративный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Артем АВЕТИСЯН, замминистра энергетики Вячеслав КРАВЧЕНКО, ректор МЭИ Николай РОГАЛЕВ, председатель правления «РусГидро» Николай ШУЛЬГИНОВ, председатель правления «Совета рынка» Максим БЫСТРОВ, президент ПАО «Полюс» Павел ГРАЧЕВ, гендиректор «РТ-Капитала» Сергей ИВАНОВ, гендиректор «Альтера-Капитал» Вячеслав ПИВОВАРОВ, старший вице-президент ВТБ Сергей ШИШИН и Юрий Трутнев.

Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: «РусГидро» - энергохолдинг, управляющий гидроэлектростанциями России. Установленная мощность станций группы - 39 ГВт, включая электрические мощности на Дальнем Востоке, в том числе ТЭС, а также Богучанскую ГЭС. Около 60,6% в компании принадлежит РФ, еще 13,5% - ВТБ.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток